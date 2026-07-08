EU identifica al hijastro estadunidense de El Mencho como nuevo jefe del CJNG

El gobierno de Estados Unidos identifica a un ciudadano estadunidense, hijo de El Mencho, como el nuevo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Según el Centro Nacional de Lucha contra el Terrorismo, Juan Carlos El 03 Valencia González, nacido en California y de 41 años de edad, ocupa en la estructura del CJNG el cargo de jefe de ese cártel desde febrero pasado, al sustituir a su padrastro, Nemesio El Mencho Oseguera Cervantes.

El Departamento de Estado ofrece una recompensa de cinco millones de dólares por informes que conduzcan a su detención.

También se le conoce con el apodo de El Bimbo. El nuevo líder es hijastro de El Mencho; su padre biológico es Armando El Maradona Valencia Cornelio, fundador del Cártel Milenio, antecedente del CJNG en la década de 1970.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó una red de contrabando de combustible vinculada al CJNG, acusada de generar cientos de millones de dólares ilícitos. Especial

Valencia González nació en Santa Ana, California, una ciudad en el condado de Orange, a medio camino entre la frontera de Tijuana y Los Ángeles.

Por su nacionalidad estadunidense, “Valencia González aumentaría drásticamente las apuestas si Trump cumple con su deseo expresado públicamente de llevar a cabo asesinatos selectivos contra capos de la droga” de cárteles mexicanos, advirtió en marzo el diario The Wall Street Journal.

EDUARDO JIMENEZ FERNANDEZ

El hijo biológico de El Mencho, Rubén El Menchito Oseguera, habría sido el sucesor directo en la cúpula del CJNG, pero fue sentenciado el año pasado a cadena perpetua en una corte de la capital estadunidense.

“Las agencias de inteligencia estadunidenses ahora pueden enfrentar obstáculos legales para identificar y recopilar directamente datos personales sobre Valencia González debido a su lugar de nacimiento”, advirtió.

Steven Cash, un exfuncionario de la CIA, cuestionó: “¿Puede el gobierno matar a una persona estadunidense en el extranjero o incluso en su país sin juicio si se le percibe como una amenaza para Estados Unidos?”.