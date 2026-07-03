Más de 600 artefactos explosivos han sido desactivados en Michoacán, son colocados por disputas delincuenciales: Trevilla

La Secretaría de la Defensa Nacional ha localizado y desactivado 625 artefactos explosivos improvisados en Michoacán desde noviembre del año pasado, informó el general, Ricardo Trevilla.

Para ello, explicó, se dotó al personal de equipo de protección tecnológico especializado en detección de minas y drones.

Actualmente se realiza una operación en las rutas que van del Guayabo hacia El Alcalde y la región de Tierra Caliente, con énfasis en Apatzingán.

En conferencia de prensa, adelantó que la industria militar desarrolla un proyecto para fabricar vehículos especiales antiminas y adquirir drones con capacidad para detectar este tipo de artefactos.

Sobre el contexto de violencia, el general señaló que el CJNG busca ingresar a Tepalcatepec y Coalcomán, aunque actualmente su presencia es más fuerte en el área de Apatzingán.

“Los grupos locales también protegen esas áreas y ese es el motivo por el cual están colocando las minas”, concluyó.