Estados Unidos acusa a hijo y sobrino de “El Abuelo” de narcotráfico y terrorismo

La fiscalía de Estados Unidos obtuvo una acusación federal con tres cargos criminales contra dos integrantes de la red criminal Cárteles Unidos, con base en Michoacán, México. Los acusados son Juan José Farías Mendoza, alias Juanjo, hijo de Juan José Farías Álvarez, conocido como El Abuelo, líder absoluto de la organización, e Israel Vega Farías, alias Papo, sobrino del mismo.

La acusación incluye un cargo por producción e importación de metanfetamina, otro por uso y posesión de armas de fuego, ametralladoras e instrumentos destructivos, y un tercero por apoyo a una organización terrorista designada.

El expediente asegura que, al menos entre junio de 2021 y junio de 2025, Juanjo y Papo se habrían involucrado en la producción de metanfetamina para su importación a Estados Unidos, como parte de la operación criminal liderada por El Abuelo.

De forma consciente dieron apoyo material y recursos, incluyendo pero no limitados a propiedades como instrumentos monetarios, químicos, instalaciones y tierras, y servicios como personal y la transportación y distribución de metanfetamina”, señala el documento.

En caso de ser arrestados y presentados ante un juez, Juan José Farías Mendoza (31 años) e Israel Vega Farías (37 años) podrían enfrentar cadena perpetua si fueran encontrados culpables de los cargos.

Red internacional de distribución

De acuerdo con las investigaciones del gobierno estadounidense, la organización mantiene una red de distribución de drogas sintéticas que llega a ciudades como Dallas y Houston, en Texas; Atlanta, Georgia; Kansas City, Missouri; Sacramento y Los Ángeles, California; Denver, Colorado; y Chicago, Illinois, además de extenderse hasta países en Europa y Australia.

El caso se originó en Knoxville, Tennessee, cuando las autoridades aseguraron un cargamento de metanfetamina. Posteriormente, se incautó casi una tonelada de metanfetamina y fentanilo cerca de Atlanta, lo que permitió vincular los envíos con Cárteles Unidos, también conocido como Cártel de Tepalcatepec, por tener su centro de operaciones en esa ciudad michoacana.

Cárteles Unidos, basado en Michoacán, es uno de los productores de metanfetamina más importantes del mundo, capaz de producir varias toneladas cada mes”, asegura el gobierno estadounidense.

Las investigaciones derivaron en una primera acusación anunciada en agosto de 2025 contra varios operadores y líderes de la organización, entre ellos El Abuelo, por trasiego de drogas como cocaína, metanfetamina y fentanilo.

Washington identificó que Cárteles Unidos operaba como una organización sombrilla, bajo la cual se amparaban otras redes criminales como Los Viagras y el Cártel de Los Reyes.

En febrero de 2025, el gobierno estadounidense, bajo la administración de Donald Trump, designó a Cárteles Unidos, junto con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa, como organizaciones terroristas. Esta clasificación ha permitido a fiscales armar casos relacionados con terrorismo y narcoterrorismo contra operadores criminales mexicanos.