Dan casi 2 años de cárcel a expresidenta municipal de Nazas por pago ilegal de recursos

La expresidenta municipal de Nazas, Diana Berenice González Torres, fue sentenciada mediante un procedimiento abreviado a una pena de 1 año, 11 meses y 29 días de prisión, por su responsabilidad en el delito de uso indebido de atribuciones y Facultades, en Durango.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la entidad informó que la exservidora deberá pagar una multa de 143 Unidades de Medida y Actualización (UMA), así como tres años de inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público.

Esta resolución deriva de la investigación iniciada por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Durango con motivo del pago ilegal de recursos públicos realizado por el Ayuntamiento de Nazas a favor de la empresa Ferreaceros entre febrero y julio del 2023, por un monto de 928 mil pesos.

Cabe recordar que, en octubre de 2023, la propietaria de dicha empresa fue sentenciada por su responsabilidad penal como partícipe cómplice en la comisión de este delito. La resolución judicial además de la pena de prisión, la condenó a reintegrar los 928 mil pesos por concepto de reparación del daño, cantidad que se ingresó al erario municipal de Nazas.

En Tenancingo imputan por autosecuestro a presidenta municipal

Por Dalila Ramírez

Días atrás, en audiencia privada, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) formula la imputación contra la presidenta municipal de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, por la presunta simulación de su secuestro.

Mientras se llevaba a cabo la audiencia, comerciantes, pobladores y migrantes de Tenancingo, Estado de México, se manifestaron afuera de los juzgados de Tenancingo para exigir la salida de la alcaldesa Nancy Nápoles Pacheco, quien enfrenta audiencia inicial por el delito de secuestro simulado.

Denunciaron que, a lo largo de la administración de la morenista, la cual lleva un año y siete meses, han sufrido porque no los dejan trabajar y cada vez les suben más las cuotas de agua, predial o servicios.

La comerciante Elba María de la Luz Díaz Nava recordó "que detrás de cada puesto hay que alimentar, de mi dependen tres personas de la tercera edad, yo no peleo nada, yo no estoy para juzgar si es culpable o no eso se lo dejaríamos a la justicia, nosotros lo que pediríamos es respeto para el pueblo, nosotros ya de la tercera edad que somos trabajadoras sólo queremos trabajar".

Incluso algunos señalaron que han sufrido en casi todos los sectores, como el de las flores y verduras.

A partir de que llega esta presidenta, ‘nombre’ se potencializo esta actitud totalmente aberrante en contra de la gente, su actitud es enfermiza porque agarra a la gente realmente como enemigos", se quejó Arturo Escobar Martínez.

Migrantes que llegaron desde Estados Unidos, señalaron que les molesta la actitud de falta de trabajo.

Aquí les han subido los impuestos, les han subido el agua tres veces más, les cobra a los motociclistas, personas que usan motos para moverse a los alrededores, yo he sido una de las víctimas, lo único que pedimos es que se haga justicia, que esta persona se le vincule y que renuncie si tiene tantita vergüenza, porque merecemos respeto y dignidad; que nuestra propia gente nos esté haciendo esto, una persona que elegimos de confianza nos traicione a medio tiempo, todavía no son los tres años y nos está robando, nos está abusando", expresó Javier Calzada, migrante en Denver, Colorado.

Los manifestantes esperan que la investigación contra la alcaldesa pueda culminar con una vinculación y que ella se separe del cargo para bien de la población.