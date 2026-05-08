Nuevo León frena el cierre anticipado de clases; cerrará ciclo escolar el 19 de junio

Luego del rechazo y las críticas que desató la modificación del calendario escolar 2025-2026 que anticipa el término de clases para el 5 de junio, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, aseguró que en la entidad concluirán el 19 de junio y luego se realizarán campamentos del 22 de junio al 8 de julio.

El mandatario estatal mencionó que la decisión de la Secretaría de Educación federal representa una complicación para las madres y padres de familia debido a su rutina diaria.

“Por eso, aprovechando que nosotros comenzamos antes el ciclo escolar. En el nuevo Nuevo León podemos concluir el 19 de junio. Y del 22 de junio al 8 de julio se habilitarán talleres y campamentos deportivos para que las niñas y niños que lo necesiten puedan acudir a las escuelas en ese periodo”, dijo a través de un mensaje publicado en la plataforma X.

El jueves, antes del anuncio del gobierno federal de la modificación del calendario escolar, el emecista había adelantado que propondría terminar las clases antes, para ayudar en el tema de la movilidad durante el desarrollo del Mundial.

“Sabemos que muchas madres de familia y padres de familia, la decisión de la Secretaría de Educación Pública federal de terminar las clases el 5 de junio, representa una complicación por su rutina diaria porque no lo tenían previsto, pero sobre todo una limitante al desarrollo educativo de sus hijas e hijas”, mencionó.