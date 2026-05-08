Jalisco desafía a la SEP y mantendrá su calendario escolar 2025-2026 hasta el 30 de junio

El Gobierno de Jalisco rechazó tajantemente la medida anunciada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal para adelantar la conclusión del ciclo escolar 2025-2026 al cinco de junio. La Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) aclaró que en ningún momento se planteó esta medida a la federación y confirmó que mantendrá vigente el calendario estatal, que concluye clases el 30 de junio.

La postura de la entidad se centra en que el ajuste propuesto por la SEP puede generar un impacto negativo en el aprendizaje de las niñas, niños y adolescentes, además de afectar la organización de las familias. Aunque la entidad está de acuerdo en que los docentes tengan mayor oportunidad de descanso, considera que los cambios propuestos "en tan corto plazo no favorecen a la adecuada organización escolar".

Adecuación por la Copa de Fútbol

La única adecuación contemplada por el Gobierno de Jalisco es la suspensión de clases presenciales en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) durante los cuatro días en que se desarrollarán partidos de la Copa Mundial de Futbol 2026. Esta medida busca atender las necesidades logísticas y de movilidad derivadas del evento internacional, privilegiando la seguridad y el bienestar de la comunidad educativa.

Preocupación desde la perspectiva de género

Respecto al mismo ajuste, la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres de Jalisco (SISEMH) expresó una "profunda preocupación", advirtiendo que la suspensión de clases sin considerar la realidad de las familias trabajadoras carece de perspectiva de género y cuidados.

La SISEMH subrayó que la escuela es fundamental para complementar el sistema de cuidados en México, y la decisión federal ignora que la carga del cuidado recae desproporcionadamente sobre las mujeres. Señaló que la falta de espacios seguros y este "golpe" de tres meses de desajuste escolar ponen en riesgo la estabilidad económica y la salud de miles de cuidadoras, considerando que el trabajo de cuidados no remunerados que realizan las mujeres representa más del 26% del PIB Nacional.

• En Jalisco, 6 de cada 10 personas que cuidan, 5 son mujeres.

• La decisión también abona al rezago educativo arrastrado desde la pandemia.

El Gobernador Pablo Lemus dio la instrucción de trazar una ruta propia en Jalisco, trabajando en equipo con la Secretaría de Educación y el Gabinete de Desarrollo Social, para proteger a las personas cuidadoras y a quienes son cuidados, afirmando que Jalisco "es y seguirá siendo referente nacional de cómo se responde a un Sistema Integral de Cuidados".