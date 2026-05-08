Empresa canadiense invertirá 2 mil millones de dólares en Hidalgo

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El gobierno de Hidalgo concretó un Memorándum de Entendimiento con la firma canadiense Solar International Core Canada, Ltd (SICC) que implica una inversión de 2,000 millones de dólares.

Esta cantidad se destinará al sector farmacéutico en el nuevo Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar, Reserva de Zapotlán.

"Significa más empleos, más economía y fortalecer lo que está haciendo el gobierno federal y el gobierno del estado de Hidalgo para poner a México e Hidalgo en el centro del mundo", dijo Julio Menchaca, gobernador de la entidad.

Por otra parte, Solar International Core Canada invertirá 70 millones de dólares en la adquisición del terreno donde se instalará la planta.

En un comunicado, el gobierno estatal mencionó que el acuerdo formó parte de las actividades de la Misión Comercial México-Canadá 2026 que se llevó a cabo en Toronto, Canadá, con el objetivo de promover la llegada de nuevas inversiones al estado.

Además, esta firma de memorándum se alinea con la estrategia del "Plan México" impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, que busca detonar polos regionales especializados.

En Zapotlán, Hidalgo, potenciará sectores de alta tecnología como el farmacéutico, dispositivos médicos, logístico y aeroespacial.

El secretario de Desarrollo Económico de Hidalgo, Carlos Henkel Escorza, realizó la firma del acuerdo en representación del mandatario estatal, Julio Menchaca.

"Con esta alianza, buscamos integrarnos en la vanguardia de la industria farmacéutica global, generando empleos especializados y de alto valor agregado que impulsarán la vinculación académica y el desarrollo científico en nuestra región", mencionó Henkel Escorza.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico estatal detalló que el Memorándum es resultado de la coordinación y el acompañamiento del equipo de la Secretaría de Economía (SE), encabezada por Marcelo Ebrard.

Por parte de Canadá, la firma fue realizada por Babak Arefpour, CEO de SICC, mientras que Marcelo Ebrard fungió como testigo de honor.