Contra el financiamiento ilícito y falta de competencia, nace la Red por la Gobernanza Electoral

Consejeros, magistrados y fiscales electorales de instituciones federales y estatales se reunieron con activistas ciudadanos para lanzar la Red por la Gobernanza Electoral.

En el evento se firmó un convenio entre los titulares del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Gilberto Bátiz, y del INE, Guadalupe Taddei, así como el director ejecutivo de Transparencia Electoral, el argentino Leandro César.

Hugo Molina Martínez, magistrado presidente del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, afirmó que, “si algo nos ha enseñado la evolución de los sistemas democráticos, es que su fortaleza no radica únicamente en sus normas, sino en la capacidad de sus instituciones y de su sociedad para trabajar juntos”.

El también coordinador de Transparencia Electoral para México y Centroamérica definió que “la democracia se fortalece cuando se abre, cuando se comparte y se somete al escrutinio público”.

Participan en esta plataforma, entre otras, la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales (AMCEE); la Red Nacional de Consejeras y Consejeros Electorales por una Democracia Incluyente (RENACEDI) y la Red Nacional de Ciudadanía y Organizaciones por la Educación Cívica (RED CÍVICA MX).

Se planteó que el objetivo de la red es generar un espacio de articulación interinstitucional orientado a impulsar acciones conjuntas que fortalezcan la democracia, la transparencia y el acceso a la justicia, mediante la colaboración entre autoridades electorales, jurisdiccionales y organismos especializados; contemplando, para tal efecto, la suscripción de un convenio de colaboración.

Leandro César sostuvo que tomando en cuenta la experiencia latinoamericana es relevante ahora señalar que “cuando no hay competitividad electoral, ahí tenemos problemas relacionados con partidos que se llevan prácticamente todo lo que está en juego, y eso de alguna manera desvirtúa también la democracia competitiva”.

Alertó también que la gobernanza electoral se ve alterada cuando hay financiamiento indebido de la política, al que describió como un problema que lamentablemente impactan negativamente en toda la región.

“Cuando un actor en ese ecosistema falla, es probable que dañe el trabajo del resto de los actores”, advirtió el presidente internacional de Transparencia Electoral.

TADDEI DESTACA UNIDAD

Al participar en la firma del Convenio de Colaboración Red por la Gobernanza Electoral, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, destacó la importancia que en los preparativos del próximo proceso tiene la unidad entre autoridades administrativas y judiciales del sector con las organizaciones de la sociedad civil.

“La firma de este convenio representa entonces en sus marcas, listos, fuera para el proceso, porque creo que todos los que estamos aquí debemos de aportar y estamos haciéndolo en este momento”, manifestó.

Sostuvo la consejera presienta que se trata de organizaciones que “con mucho valor se han constituido y que forman parte del cuidado que se debe de tener en todo el proceso a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional”.

Guadalupe Taddei se dijo convencida de que, con este convenio, no solo se firma una iniciativa para colaborar en temas de capacitación.

“Estamos firmando un convenio que nos une, que nos organiza, que nos reorganiza, que nos agrupa y que nos permite ver hacia el futuro inmediato, como es el inicio del Proceso Electoral 26-27 en septiembre de este mismo año”, expuso.

Destacó la importancia de que este convenio hubiera reunido a representantes de todas las instituciones involucradas en un proceso electoral.

“Ese es el mejor indicio de que la firma de este convenio nos genera buenos augurios. Estamos aquí reunidos consejeros, consejeras locales, presidencias de las instituciones locales, de los organismos públicos locales, de los tribunales”, enumeró Taddei.

Planteó la consejera presidenta que el propósito de esta iniciativa era fortalecerse y generar la coordinación que la experiencia de las observaciones electorales genera.

“En estos inevitables momentos de comparación de lo que nosotros hacemos y lo que se hace en otros países, porque es una actividad mental inevitable, nos damos cuenta de los grandes avances que tenemos en nuestro país, pero también de los grandes faltantes que pudiéramos estar reconociendo en ese momento”, ponderó.