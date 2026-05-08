Procesan a juez por presuntamente favorecer a exgobernador de Tamaulipas

Un juez federal con sede en Reynosa, vinculó a proceso a Juan Fernando “A”, acusado de encabezar una red judicial que concedió amparos para favorecer al exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca en diversas causas penales.

La vinculación, dictada dentro de la causa penal 45/2026, la emitió el juez Ricardo Ignacio Rivera Pacheco, del Centro de Justicia Penal Federal en Reynosa, por el delito contra la administración de justicia.

De acuerdo con la denuncia presentada por Morena ante autoridades federales, el juez Juan Fernando otorgó resoluciones que frenaron órdenes de aprehensión contra García Cabeza de Vaca y, en algunos momentos, retrasaron la acción de la justicia.

Uno de los casos ocurrió en 2024, cuando el exgobernador promovió un amparo contra una orden de captura girada dentro de la causa penal 51/2024.

La orden judicial había sido emitida por un juez de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, luego de que se descubriera una serie de operaciones de compraventa de un departamento.

El ex gobernador de Tamaulipas, Javier García Cabeza de Vaca.

En ese mismo juicio de amparo, García Cabeza de Vaca reclamó al Instituto Nacional Electoral (INE) la negativa a registrarlo como candidato a diputado federal, debido a la existencia de aquella orden de aprehensión.

El expediente se radicó con el número 417/2014 y, según las investigaciones, el ahora vinculado conoció del caso y concedió la suspensión de la orden de captura, además de obligar al INE a registrarlo para aspirar al cargo.

En febrero de 2026, el Tribunal de Disciplina Judicial ya había inhabilitado por un año a Alvarado López, tras hallar faltas graves en el ejercicio de su función jurisdiccional, luego de conocer las acusaciones administrativas en su contra.

Actualmente, Francisco Javier García Cabeza de Vaca se encuentra en Estados Unidos, aunque en México continúa vigente la orden de aprehensión que fue reactivada en su contra.

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