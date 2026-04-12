Accidentes viales dejan una persona muerta y 11 lesionadas en Nuevo León

En medio de la lluvia y granizo que se registró este domingo en Monterrey, dos accidentes viales dejaron un saldo de 11 personas lesionadas y una muerta en Nuevo León.

El primer percance vial se registró sobre la Carretera Nacional a la altura del kilómetro 157, en el ayuntamiento de Linares donde una unidad de una empresa que presta servicios a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se impactó contra un tráiler que estaba detenido.

En los hechos, perdió la vida el conductor de la unidad y seis personas resultaron lesionadas, una de ellas prensada.

Los heridos viajaban en la cabina y caja de la unidad que colisionó contra el tráiler.

Debido al percance fue necesario el cierre total de los carriles en dirección norte a sur y se tuvo que implementar un contraflujo en la zona.

Por otra parte, cinco mujeres resultaron lesionadas tras la volcadura de la unidad en la que viajaban en Guadalupe.

El percance vial se registró este domingo en la avenida Pablo Livas y Xochimilco, en el referido ayuntamiento.

La camioneta X Trail roja con placas SMX 208B quedó volcada en la jardinera central en donde se valoró a las lesionadas.

Las heridas fueron identificadas como: Elida Jazmín Guerrero Ríos, de 27 años; Aranza Yaylem Aranda Ríos, de 9 años; Elizabeth Ríos Arias, de 46 años; Cecilia Guadalupe Guerrero Ríos, de 25 años y Samara Abigail Falcón Maldonado, de 26 años.

Cuatro de las heridas fueron trasladadas para su atención médica al Hospital Metropolitano y una a la Clínica 67 del IMSS.

Servicios de emergencia acudieron a atender la emergencia Foto: Especial

JCS