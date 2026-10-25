Nueve de cada 100 hogares en México reporta violencia

Para casi nueve de cada 100 hogares urbanos, la violencia no llegó de la calle: ya estaba dentro.

Entre octubre de 2025 y septiembre de 2026, 8.6 por ciento de los hogares de las 91 áreas urbanas que mide la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) reportó algún tipo de violencia en el entorno familiar.

Se trata de una estimación realizada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) a partir de la encuesta levantada en 27 mil 300 viviendas, cuyos resultados del tercer trimestre se dieron a conocer el pasado 23 de octubre.

Y es que el problema no se limita a los adultos, pues en 25.5 por ciento de esos hogares había menores de edad entre las víctimas, es decir, en uno de cada cuatro. En el 74.5 por ciento restante, las víctimas no eran menores o no se registró su edad.

Medido en personas, 7.9 por ciento de la población de 18 años y más fue violentada por alguien de su entorno familiar, explica la ENSU, pero la cifra no se reparte igual, ya que lo reportó 9.2 por ciento de las mujeres, frente a 6.3 por ciento de los hombres.

Para el Inegi, la violencia familiar abarca desde una ofensa hasta una agresión sexual.

La encuesta pregunta si la persona fue ofendida o humillada, corrida de su casa o amenazada con serlo, golpeada, atacada con cuchillo, navaja o arma de fuego, manoseada, tocada o besada sin su consentimiento, o agredida sexualmente, ya sea con intento de violación o violación.

Y lo más común no es el golpe, sino la palabra: cinco por ciento de los adultos dijo haber sido ofendido o humillado, con 6.3 por ciento en mujeres y 3.5 por ciento en hombres. Le siguen las amenazas o expulsiones del hogar (1.9 por ciento; 2.4 por ciento en ellas y 1.4 por ciento en ellos) y los golpes o agresiones físicas (1.7 por ciento; 1.9 por ciento y 1.5 por ciento).

El Inegi estimó que las ofensas o humillaciones son el tipo de agresión más común en los hogares del país ENSU Inegi

Los tocamientos o besos sin consentimiento llegaron a 1.3 por ciento: 1.8 por ciento en mujeres y 0.7 por ciento en hombres.

La agresión sexual, violación o intento de violación, fue de 0.3 por ciento: 0.5 por ciento en mujeres y 0.1 por ciento en hombres.

Hay una sola excepción. Los ataques con cuchillo, navaja o arma de fuego sumaron 1 por ciento, y ahí son los hombres quienes más lo reportan: 1.3 por ciento, frente a 0.7 por ciento de las mujeres.

¿Quién agrede?

Casi la mitad de las personas violentadas (48.9 por ciento) mencionó a alguien "sin parentesco especificado".

El reporte no precisa quién es. Entre las mujeres fue 45.4 por ciento y entre los hombres, 55.2 por ciento.

Después aparece la pareja sentimental, con 21.1 por ciento. Entre las mujeres sube a 24.9 por ciento; entre los hombres es de 14.3 por ciento.

Otros familiares fueron señalados en 16.9 por ciento de los casos, hermanos o hermanas en 12.4 por ciento, la madre en 11.2 por ciento y el padre en 8.8 por ciento.

Con porcentajes menores están hijos o hijas mayores de edad (3.7 por ciento), hijos o hijas menores (2.5 por ciento), abuelos o abuelas (1.4 por ciento) y padrastros o madrastras (0.9 por ciento).

En la misma encuesta, pero en la parte de percepción de inseguridad, la casa y la escuela son los espacios donde menos personas dijeron sentirse inseguras. En casa lo dijo 18.6 por ciento de las mujeres y 12.7 por ciento de los hombres; en la escuela, 14.1 por ciento y 10 por ciento.