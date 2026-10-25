A tres años de Otis: Acapulco, entre obras, dudas y espera

ACAPULCO, Gro.— Eran las 00:25 horas del 25 de octubre de 2023 cuando el huracán Otis, categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, tocó tierra en este puerto.

Pasó de tormenta tropical a categoría 5 en menos de 24 horas, con vientos sostenidos de 270 km/h y rachas de hasta 330 km/h. Nadie lo esperaba así.

Tres años después, Acapulco sigue en reconstrucción, consolidación urbana y reactivación económica.

Los hoteles han vuelto, el Zócalo y La Quebrada se rehabilitan y la Costera estrena concreto hidráulico, pero los empresarios advierten que la ciudad todavía no despega, que falta inversión privada y que la violencia y la falta de agua siguen golpeando la vida diaria.

LO QUE DEJÓ

La lluvia y los fuertes vientos devastaron la infraestructura, la planta hotelera, los hogares y las comunicaciones. La ciudad sufrió cortes totales de energía eléctrica, agua potable y telecomunicaciones, y carreteras bloqueadas.

Se calcula que 274 mil hogares sufrieron daños de distintos niveles, y que el sector hotelero y comercial resultó afectado en 80%. Cerca de 90% de las unidades económicas, entre comercio y servicios, tuvieron daños severos. Los daños se estimaron en unos 16 mil millones de dólares.

Acapulco Otis Rolando Aguilar

FONATUR AL FONDO

El gobierno federal dejó la reconstrucción en manos del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), con la intención de convertir los municipios de Acapulco y Coyuca de Benítez en Centros Integralmente Planeados (CIP), para lograr su reactivación económica y su mantenimiento tras los daños por huracanes.

Los ejes fueron la rehabilitación de espacios emblemáticos, como el Fuerte de San Diego, el Zócalo, La Quebrada, Caleta, Caletilla y los corredores turísticos, en colaboración con la UNESCO y la Secretaría de Cultura.

También se renovó el concreto hidráulico de la Costera Miguel Alemán y se trabajó en alumbrado público, fachadas, plantas de tratamiento de agua y limpieza de cauces y arroyos.

En materia de playas, se acordó destinar 100% de los recursos de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), estimados en 86 millones de pesos anuales, a la conservación y limpieza.

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LA INVERSIÓN

El programa Acapulco se Transforma Contigo contempla 8 mil millones de pesos y la rehabilitación de 3 mil 510 hectáreas a través de un Centro Integral de Planeación, enfocado en la recuperación urbana, ambiental y turística del puerto y de Coyuca de Benítez.

En 2025, fue de 3 mil 100 millones de pesos, con Conagua (mil 800), Marina (600) y Fonatur (700), además de obras en agua potable por 2 mil 804.94 millones, como los pozos radiales de Papagayo II y acueductos.

En 2026, mil 900 millones de pesos, de los cuales mil 500 son de Conagua para infraestructura hídrica y 400 de Fonatur para playas, servicios urbanos y áreas públicas.

La inversión, sin embargo, ha sido insuficiente si se compara con los daños estimados.

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Para Julián Urióstegui Carbajal, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Guerrero, Acapulco “está de vuelta en el mercado turístico”, aunque reconoce que faltan cosas.

Dijo que las cadenas de proveedores están trabajando y que los apoyos iniciales del gobierno federal ayudaron a la economía.

“Fonatur está trabajando bien y dirigiendo la reconstrucción. Acapulco nunca fue un destino turístico planeado y ahora se está reestructurando”, afirmó. Reconoció que hace falta más inversión y reforzar la seguridad. Señaló que en los últimos meses hubo detenciones de integrantes de grupos delictivos: “Hay avances, gente que se dedicaba a extorsionar ha sido detenida. Sin embargo, hace falta más: la delincuencia y la violencia inhiben la inversión”.

Hoteles, a 90%

Miguel Álvarez García, presidente de la Canaco Servytur Acapulco, informó que en julio de 2026 operaban 313 hoteles con 17 mil 555 habitaciones, aproximadamente 90% de la capacidad previa a Otis. Es un indicador importante, aclaró, pero no significa que toda la economía esté recuperada en ese porcentaje.

“La recuperación debe medirse también en ventas, empleos formales, negocios que permanecen abiertos y capacidad para pagar nómina y proveedores”, dijo. “Un hotel abierto o un comercio reconstruido no demuestra, por sí solo, que se haya recuperado su rentabilidad”.

Entre los pendientes que enlistó están el agua potable, el drenaje, la infraestructura comunitaria y la seguridad, con protección efectiva a comerciantes, trabajadores y visitantes y seguimiento a las denuncias de extorsión.

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LA CRÍTICA

José Luis Smithers Jiménez, presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco, aseguró que las cosas han mejorado bastante en tres años y que solo unos tres hoteles no pudieron reabrir. Pero lanzó una crítica: “Fonatur llegó haciendo mucho ruido, pero no vemos claro; en estos momentos nadie sabe qué están haciendo”.

Y añadió: “Queremos saber quién va a ser el valiente que se va a animar a invertir”. Según él, en ese tema no hay buenas noticias para el puerto.

Enrique Castro Soto, presidente de la Canirac Guerrero, dijo que Acapulco está en un punto crucial para cambiar la tendencia a la baja que arrastra desde la pandemia y Otis. “Estamos en plena recuperación, pero nos hace falta una estrategia para hacer un cambio radical en la ciudad. Las últimas grandes obras con una fuerte inversión fueron el Acabus en 2016 y el macrotúnel en 2017”, señaló.

Calculó que cerca de 10% de los restaurantes no pudo reabrir tras Otis, aunque varios ya venían mal desde la pandemia y usaron los daños para declararse en quiebra. Reconoció que faltó apoyo federal para los restauranteros, porque los créditos bancarios no les son accesibles. Sobre Fonatur dijo que todavía no se puede calificar su trabajo, sobre todo en el reordenamiento de las playas.

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"El día más largo de mi vida"

ACAPULCO.— Karla Galarce Sosa estaba en la inauguración del Congreso de Minería, en Mundo Imperial.

“Había cerca de 7 mil personas, personal de embajadas, tres gobernadores. Ya había alerta, pero todo mundo pensaba que entraría hasta la madrugada”, recuerda.

Hacia las 8 de la noche empezó la lluvia. A las 9, ya fuerte, siguió el movimiento de camionetas para llevar a los convencionistas a sus hoteles.

Ella salió y llegó a su auto, estacionado en un hotel cercano, donde decidió esperar. Un amigo le avisó que a las 11 se habían caído varias antenas.

Después ya no pudo bajar: el aire arrastraba escombros, piedras y láminas que golpeaban el vehículo. Se fue la luz y, a las 12 de la noche con un minuto, se cortó la señal telefónica.

“Fueron cerca de tres horas de fuerte lluvia y vientos, las más largas de mi vida”, cuenta. Su auto compacto estaba entre dos camionetas grandes, y quizá eso evitó que el viento lo volteara.

A las 6 de la mañana, al disminuir la lluvia, salió: había vehículos volteados en el estacionamiento, y los trabajadores del hotel servían el desayuno a las 7.

En el Boulevard de las Naciones encontró a cientos de personas que habían pasado la noche en sus autos y que no podían volver a casa por las inundaciones, los árboles caídos y los escombros.

Sobrevivió gracias a que se encerró en el baño

Rogelio es taxista en Acapulco, sobrevivio a el paso de Otis gracias a que se encerró en el baño de su casa con su esposa, “sino no la estaría contando” afirma. Meterse al baño fue algo que salvo a mucha gente ante la gran destrucción que hubo. Su casa tenia techo de lamina metálica y esa noche el viento se lo llevo antes de la medianoche.

“Cuando la cosa se puso fea y nos quedamos sin techo nos metimos con mi esposa al baño, afortunadamente lo habíamos construido de manera independiente y tenia loza de cemento, era un cuarto pequeños pero resistente. “Encerrados escuchábamos toda clase de ruidos raros, las rachas de viento, golpes contra la pared, la lluvia, repentinamente se escucho algo raro, un objeto que nos imaginábamos era grande anduvo dando tumbos por toda la casa”.

“Mi esposa quiso salir a ver que era lo que estaba pasando, por supuesto que no se lo permití, le recordée que era muy peligro el viento, si nos había arrancado totalmente el techo cualquier cosas se podría esperar en ese momento”. Dormitamos, era imposible dormir con todo lo que estaba pasando. Fue cerca de las 6 de la mañana cuando decidimos salir del baño , segia lloviendo pero de una forma mas tenue y las rachas de viento ya habían cesado.

Al abrir la puesta descubrimos que es lo que había estado provocando el ruido de los golpes, era el refrigerador, había estado dando tumbos por toda la casa, golpeando todo lo que encontró a su paso y destruyendo todos nuestros muebles. Afuera estaba un árbol de mango que yo había sembrado, estaba totalmente pelón, sin una sola rama, pero el viento no lo pudo tirar, mi taxi tenia encima muchas ramas de arboles, pero no se veía ningun daño fuerte, se había salvado.

En los siguientes días, cuando se abrieron las calles tuve mucho trabajo, ademas gracias a los apoyos que mando el gobierno federal todo mundo tenia dinero, había un chiste que se puso de moda decía que solo los Acapulqueños podías ir a las tortilla y pagar un kilo con un billete de a mil pesos. El apoyo económico que se dio para la reconstrucción promovió la llegada de mucho efectivo, ademas de la entrega de los enseres domésticos, mucho gente los vendió, pues no los necesitaba, así que muchas personas tampoco querían trabajar, solo estirar la mano para recibir.

A tres años la economía en Acapulco no es la mejor, estamos pasando una mala temporada, a la ciudad le faltan muchas cosas, en lugar de aprovechar para reconstruir a futuro, se ha ido arreglando la ciudad con parches mal puestos, mucho gente de la industria hotelera y restaurantera se fue trabajar a otras ciudades turísticas y realmente no podemos decir que ya las cosas están bien.

Mucho negocios ya no pudieron abrir nuevamente sus puertas, Tambien hoteles y restaurantes, falto apoyo. Mientras llegaban los apoyos hubo bonanza, pero cuando se acabo el dinero, las cosas empezaron a ponerse mal.

OTIS EN NÚMEROS

• 25 de octubre de 2023, 00:25 horas: toque de tierra.

• 270 km/h: vientos sostenidos. 330 km/h: rachas.

• 274 mil hogares dañados.

• 16 mil millones de dólares: daños estimados.

• 313 hoteles y 17 mil 555 habitaciones operando: cerca de 90% de la capacidad previa.

• 8 mil millones de pesos: plan Acapulco se Transforma Contigo.

• 3 mil 100 millones (2025) y mil 900 millones (2026): inversión pública anual.

• 86 millones de pesos al año de Zofemat para limpieza de playas.