Conflictividad social en México: Crecen pleitos vecinales

Uno de los problemas estructurales que tenemos en el país se encuentra en los altos niveles de conflictividad social que se expresan cotidianamente en las calles y espacios públicos; y que en no pocas ocasiones derivan en hechos sumamente violentos y en la comisión de diversos tipos de delitos. En ese sentido, resulta preocupante que en los últimos trimestres el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) registra un incremento en diversas formas de esa conflictividad y que se describen a continuación.

Los motivos de los conflictos

De acuerdo con el reporte del mes de junio de 2026, de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), prácticamente todos los rubros que se identifican como motivos de conflicto o enfrentamientos entre las personas, registraron un incremento entre el segundo trimestre de 2025 y el segundo de 2026.

Foto: Especial.

En efecto, el principal motivo de conflicto o enfrentamientos es el ruido generado por vecinos. En el segundo trimestre de 2025 fue identificado así por el 14.3% de la población, mientras que en el mismo periodo de 2026 creció a 19 por ciento. El segundo motivo de conflictividad es la basura tirada o quemada por vecinos; el cambio en el periodo señalado pasó de 14.1% a 17.9%; en tercer lugar, se encuentran los problemas por lugares o espacios de estacionamiento, indicador en el que se pasó de 13.5% a 16.4%. En cuarto sitio se ubican los problemas relacionados con animales domésticos o mascotas, rubro en el que se pasó de 10.9% en junio de 2025 a 13.8% en junio de 2026.

Los conflictos urbanos que más aumentaron

Siguen en ese orden los conflictos en el transporte público o privado, rubro que pasó de 7.5% en junio de 2025 a 10% en junio de 2026; los chismes y los malos entendidos, pasaron de 7.4% a 9.4%; las “molestias por borrachos, drogadictos o por pandillas”, pasan de 6.3% a 7.6%; los problemas con establecimientos pasan de 5.1% a 7%; los conflictos con las y los hijos pasaron, en el periodo considerado, igualmente de 5.1% a 6.9%; los conflictos con autoridades relacionadas con la seguridad pública pasaron de 5% a 6.8%; mientras que el rubro de los conflictos con la realización de trámites y con servidores públicos creció de 5.5% a 6.7 por ciento.

Foto: Especial.

Conflictos entre vecinos, desconocidos, autoridades y familiares

El Inegi identifica también al porcentaje de población de 18 años y más, residentes de áreas urbanas, que tuvieron algún conflicto directo. En ese indicador, el reporte de junio de 2026 indica que el 75% de la población urbana indica que tuvo algún conflicto con vecinas o vecinos. Asimismo, 35.3% de la población urbana declara haber tenido algún tipo de conflicto con personas desconocidas en las calles; un 16.4% declara haber tenido algún conflicto con autoridades; mientras que un 7.3% lo tuvo con familiares.

En todos estos rubros, el dato es ligeramente superior al reportado en junio de 2026. Al respecto, es interesante observar que hay diferencias de género en el tipo de conflictos. Entre las mujeres, la conflictividad con vecinos y familiares (7.6% y 78.3%, respectivamente) es superior que la reportada entre hombres (6.8% y 72.1%); mientras que la conflictividad reportada por los hombres es mayor con desconocidos en la calle y con las autoridades (37.4% y 21.1%), que la reportada por las mujeres (33.6% y 12.7%, respectivamente).

www.mexicosocial.org

*mcam