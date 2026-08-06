“Las novatadas no existen”, afirman normalistas de Mactumactzá

Alumnos normalistas de diversas escuelas del estado y del país marcharon en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Señalaron que son difamados por supuestos que se registran en el interior de la Normal Rural Mactumatzá.

“Las novatadas no existen, solo la prensa amarillista lo señala”, afirmaron.

Los estudiantes, durante la marcha cargaron una figura de cartón en semejanza al exgobernador Pablo Salazar Mendiguchía, quien hace 23 les cerró el internado.

Luego de un mitin, incendiaron con gasolina el busto hecho de cartón y en su interior contenía madera y un ataúd a las afueras del Palacio de Gobierno.

Asimismo, pintaron con aerosol consignas y pegaron propaganda recordando la fecha.

Cabe mencionar que los estudiantes de la Normal Rural Mactumatzá reciben una beca económica para pagar su estancia en la capital de Chiapas.