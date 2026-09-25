Mijes llama a cerrar el paso al uso del poder para beneficiar a unos cuantos

Andrés Mijes lanzó un enérgico llamado a la población y al sector industrial y comercial para juntos poner un alto al “Cártel de la Corrupción” que afecta desde el Gobierno estatal a todo Nuevo León.

Mijes señaló que este “cártel” ha utilizado el poder para extraer recursos, acumular riqueza y ampliar su control político desde el Palacio de Cantera en Nuevo León.

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Mijes, aspirante a la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional, advirtió que las prácticas de corrupción ya no se limitan solo al interior del Gobierno estatal y se han extendido a instituciones públicas, iniciativa privada, instituciones educativas como la UANL y hasta partidos políticos locales, provocando un daño importante a la ciudadanía.

El aspirante a la coordinación por Morena sostuvo que Nuevo León no puede permitir que un grupo pretenda destruir, en unos cuantos años y desde el poder, los patrimonios que las familias trabajadoras de la entidad han construido durante generaciones.

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“Es un cártel que se burla de Nuevo León. La gran contradicción es que Nuevo León construyó sus grandes patrimonios trabajando durante generaciones y hoy una camarilla pretende construir el suyo desde el poder en unos cuantos años”, expresó Mijes.

El aspirante morenista afirmó que, ante esta alarmante situación, el antídoto es, sin duda, la Transformación y el modelo que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, cuya honestidad y trabajo sí se han visto reflejados de forma positiva en las comunidades.

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“Nuevo León no necesita un gobierno que extraiga su riqueza. Nuevo León merece un gobierno que la genere, la multiplique y la comparta; por ello, tenemos dos tareas: una es liberar a las instituciones del Cártel de Samuel y reconstruir la alianza de desarrollo entre Nuevo León y México con la 4T Norteña, para así tener una Transformación que sí le vaya a Nuevo León”, expresó.

Mijes sostuvo que Nuevo León merece instituciones fuertes, transparentes y al servicio de la ciudadanía, no estructuras políticas utilizadas para proteger intereses particulares.

Mijes llamó a cerrar el paso a cualquier intento de imponer un proyecto político basado en el control de las instituciones y en la utilización del poder para beneficiar a unos cuantos.