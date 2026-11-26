Los fuertes vientos por el evento de Norte en el Istmo y Golfo de Tehuantepec en Oaxaca, que alcanzan rachas de entre 90 y 100 kilómetros por hora, provocaron la volcadura e incendio de un tráiler este jueves en el tramo carretero La Venta-La Ventosa, en el municipio de Juchitán de Zaragoza, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

A través de la Policía Vial precisó que el accidente no dejó personas lesionadas, aunque sí cuantiosos daños materiales.

Personal de Protección Civil, Bomberos y la Guardia Nacional acudieron al lugar para controlar el siniestro y brindar auxilio.

Las rachas asociadas al frente frío número 8 y al evento de Norte han generado alto riesgo de volcaduras para unidades de carga pesada, cajas vacías o vehículos altos en la carretera Transístmica.

Ante estas condiciones climatológicas, autoridades de Protección Civil exhortaron a los transportistas, principalmente a quienes conducen unidades de carga, a extremar precauciones y evitar circular por esta zona.

El tráiler incendiado Foto: Especial

Continuarán los vientos fuertes para este viernes

Para mañana viernes se prevé cielo medio nublado a nublado, con lluvias puntuales intensas en Guerrero (oeste y suroeste) y lluvias puntuales fuertes en Oaxaca (este), mismas que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.

Por la mañana, ambiente fresco a templado en la región, y frío con bancos de niebla y posibles heladas en zonas serranas de Oaxaca.

Durante la tarde, ambiente templado, y cálido en las costas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Viento de componente norte de 60 a 70 km/h con rachas de 90 a 100 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas), y de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Guerrero; así como oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en el golfo de Tehuantepec.