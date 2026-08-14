Nóminas en el Senado cuestan 437 millones de pesos anuales

Sin incluir las subvenciones que reciben para el apoyo directo al trabajo de campo y rendición de cuentas de los 128 senadores, los seis grupos parlamentarios que existen en el Senado consumen al mes al menos 36.4 millones de pesos para el pago de 795 trabajadores, que al año implican nóminas de 437 millones 543 mil 592 pesos brutos.

Aunque el Senado se resiste a informar cuánto dinero entrega mensualmente a los seis grupos parlamentarios por concepto de subvenciones, dos de las tres nóminas del Senado dejan ver que en ellos se distribuyen 64 plazas de la estructura del Senado, con un pago mensual bruto de 6 millones 12 mil 843 pesos, mientras que hay 731 plazas de “servicios profesionales” que implican 30 millones 449 mil 123 pesos brutos mensuales.

Senado de la República Foto: Cuartoscuro

En el listado de empleados por honorarios no es posible detectar quiénes de los “asesores en materia legislativa” están contratados para trabajar en los grupos parlamentarios y quiénes lo están para colaborar directamente con los senadores.

Pero en las otras dos nóminas sí pueden detectarse las plazas que están asignadas a las bancadas, aunque no las identifican por el acrónimo de Morena y las siglas PAN, PVEM, PRI, PT y MC, sino que los dejan en un listado general.

La nómina de la estructura laboral del Senado permite ver que en los cinco grupos parlamentarios existen los puestos de secretario particular, coordinador de asesores, secretario técnico, jefe de oficina, supervisor de servicios técnicos especializados, asesorías especializadas de servidor público de mando, jefes de sistemas administrativos, analistas de servicios administrativos, secretaria especializada, analista en sistemas de información.

También están profesional analista de información, personal de servicios especializados y profesional ejecutiva de servicios especializados; asistente secretarial C de servidor público de mando, oficial administrativo, secretario técnico C, técnico medio y coordinador de técnicos de computación.

Elizabeth Velázquez

Los puestos que tienen los salarios más altos son los coordinadores de asesores, los secretarios técnicos, coordinadores, coordinadores administrativos y secretarios particulares.

En el listado hay 23 personas que ocupan esos cinco cargos. Cada uno de ellos gana 172 mil 486 pesos brutos mensuales, lo que implica una nómina de 3 millones 967 mil 178 pesos brutos mensuales, que después de impuestos se traducen en un total de dos millones 804 mil 321 pesos mensuales netos por esos 23 empelados de alto nivel de los grupos parlamentarios.

En el universo de los 64 puestos de estructura que tiene el Senado en los grupos parlamentarios sólo hay un salario de 88 mil 132 pesos mensuales brutos, que es el más cercano a los de la élite de coordinadores de asesores, secretarios técnicos y secretarios particulares, y se refiere a un secretario técnico C, una plaza sindicalizada, de acuerdo con la clave de identificación que tiene el registro en la nómina.

Reproducir Diputados del PRI y Morena protagonizan un enfrentamiento en el Senado de la República.

Cuando los grupos parlamentarios hacían público el dinero que les entregaba el Senado, que fue en la LXII y LXIII Legislatura, lideradas por el priista Emilio Gamboa, reportaban el capítulo de nómina, es decir, que estos 437 millones 543 mil 592 pesos anuales que muestran dos de las tres nóminas del Senado forman parte de las subvenciones que reciben ahora las bancadas.

Sin embargo, todavía no es posible conocer cuánto dinero más reciben. El año pasado, en el último reporte público del Senado, se dio cuenta de que a los grupos parlamentarios les habían dado 551 millones 211 mil 400 pesos entre el 1 de enero y el 30 de septiembre del 2025, pero ya no es posible tener esa información.