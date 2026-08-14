Ataque a limoneros deja a bebé sin vida

MORELIA.— Un ataque a balazos contra cortadoras de limón dejó dos víctimas mortales, entre ellas una bebé de dos meses, y una mujer de 63 años lesionada, la mañana de ayer en la colonia Del Parque.

El hecho ocurrió sobre avenida Corregidora, en el cruce con 5 de Mayo, cuando las víctimas viajaban en una camioneta Nissan NP300 rumbo al corte.

En el lugar murió una menor de aproximadamente dos meses por impacto de arma de fuego. También resultó herida Ofelia Lucas Hernández, quien fue trasladada al Hospital Regional donde falleció mientras recibía atención médica.

La tercera víctima es Agustina Ceferino García, de 63 años, quien permanece hospitalizada.

Buenavista, considerado el corazón limonero de Michoacán con una producción de más de 286 mil toneladas, ha sido escenario recurrente de denuncias por cobro de piso.

Productores señalan que grupos delictivos imponen días de corte y precios por caja.

Recordar también, el asesinato de Bernardo Bravo, líder del tianguis limonero, ocurrido en octubre de 2025 tras reunirse con César Sepúlveda, alias El Bótox, identificado como líder de Los Blancos de Troya y detenido posteriormente.