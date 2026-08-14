Pide préstamo y viaja de Morelia a León para repetir examen de la UNAM 

LEÓN.– Fernando estaba a un paso de convertirse en el primer integrante de su familia en ingresar a la universidad. Ya había conseguido el puntaje necesario para estudiar ciencias agroforestales en la ENES Morelia, pero las irregularidades detectadas en el examen en línea lo obligaron a volver a presentar la prueba, esta vez de manera presencial y a cientos de kilómetros de su casa.

Para llegar a León desde Morelia, Fernando tuvo que pedir un préstamo de dos mil 500 pesos, una cantidad que representa más de una semana de su salario. Además solicitó permiso en su empleo en KFC.

Su padre lo acompañó. Para pagar los boletos de autobús de ambos, utilizó parte del dinero del préstamo. El viaje de ida les costó más de mil pesos.

A sus 21 años, el joven busca concretar su ingreso a la Universidad y espera que la deuda que adquirió haya valido la pena.

En la primera aplicación del examen en línea obtuvo 56 aciertos, suficientes, según explicó, para ingresar a ciencias agroforestales en Morelia, donde el puntaje requerido había sido de alrededor de 40 aciertos. Por eso, volver a presentar el examen le generó cierta inconformidad.

“Me tocó venir desde Morelia hasta acá, nada más para esto y, pues, sí, es un gasto”, dijo.

Fernando se endeuda para defender su lugar en la UNAM Especial

La nueva prueba no le pareció más difícil que la primera. La sintió similar, aunque algunas preguntas le resultaron complicadas y otras no tanto. Tampoco tuvo problemas con la nueva modalidad de supervisión presencial. Al contrario, consideró adecuada la vigilancia dentro de la sede.

“Hay mucha gente ahí checando, dando vueltas”, relató.

Pero para poder volver a presentar el examen, Fernando tuvo que recurrir al crédito. Cuando se le preguntó qué habría ocurrido si no hubiera solicitado los dos mil 500 pesos, fue directo: “No iba a poder pagar los boletos del autobús”.

Después del examen, Fernando y su padre regresaron a Morelia. Ahora espera que el resultado le permita conservar el lugar que ya había obtenido y que el gasto que tuvo que asumir para volver a presentar el examen no sea en vano.