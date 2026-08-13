Kenia lidera la Permanente; ante fractura de Laura Itzel Castillo

Por primera vez en los últimos ocho años, una legisladora opositora asumió la presidencia del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en su segundo y último periodo anual, luego de que la panista Kenia López Rabadán ejerciera la responsabilidad ante la ausencia de la morenista Laura Itzel Castillo, quien está hospitalizada por una fractura en el pie.

López Rabadán es la primera vicepresidenta de la Comisión Permanente, por ser la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, pero además, por disposición constitucional, cuando el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos está reunido, la presidencia corresponde a quien encabeza la Cámara de Diputados.

Desde el 1 de septiembre de 2018, Morena no ha compartido la presidencia de la Mesa Directiva con otra fuerza política; por eso, todos los segundos periodos anuales de la Comisión Permanente, que van del 1 de mayo al 31 de agosto, desde 2019 hasta este 2026 han sido presididos por un o una senadora morenista: Martí Batres, Mónica Fernández, Eduardo Ramírez, Olga Sánchez Cordero, Alejandro Armenta, Ana Lilia Rivera, Gerardo Fernández y Laura Itzel Castillo.

El accidente que sufrió Laura Itzel Castillo la alejó de las últimas sesiones de la Permanente para cerrar el segundo año de la LXVI Legislatura.

La propia senadora Castillo informó ayer que tendrá que esperar a que baje la inflamación de la zona lastimada para poder someterse a la intervención quirúrgica que requiere.