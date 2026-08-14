Raúl Bolaños pide debido proceso para Alito

A pocas semanas de iniciar el nuevo periodo legislativo, Raúl Bolaños, el próximo presidente de la Cámara de Diputados, marcó ayer la pauta para el inicio de la nueva legislatura.

Ante la presión por el desafuero de Alejandro Alito Moreno, el legislador del Partido Verde advirtió que el proceso debe transitar bajo estricta legalidad y con “mucha responsabilidad”.

En un llamado a la civilidad, sentenció que San Lázaro no será espacio para persecuciones ni para la victimización, exigiendo que los argumentos ganes a los insultos en un año marcado por la crispación política.

“Yo el 31 de agosto del año pasado dejé la sección instructora para asumir la vicepresidencia de la Mesa Directiva y mentiría si te dijera que conozco qué es lo que hay ahora en la Sección Instructora (SI), porque además se guardan con mucha secrecía para respetar el debido proceso”, afirmó.

Bolaños precisó que será el presidente de esa sección, Hugo Eric Flores, quien deberá informar “si ahora hay materia o no” para continuar con el proceso de desafuero contra el también presidente nacional del PRI.

Apenas el pasado 1 de agosto, la SI de la Cámara baja desechó la solicitud de desafuero en contra de Moreno, que había presentado en 2022 la Fiscalía General del estado de Campeche, por supuesto enriquecimiento ilícito.

Esto, luego de que Alito ganó un amparo para efectos, porque hubo un “cateo incorrecto a su domicilio”.

El pasado miércoles, el vocero de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila, aseguró que se encuentran pendientes contra Alito, particularmente el trámite relacionado con la solicitud de desafuero que permanece en la SI.

Recordó que Moreno enfrenta cinco carpetas de investigación y acusaciones relacionadas con un presunto daño patrimonial de al menos 83.5 millones de pesos, además de señalamientos sobre propiedades cuyo valor, afirmó, podría superar los 500 millones de pesos.

En ese sentido, Bolaños acotó que, “si hay alguna denuncia evidentemente, (debe) agotarse todo lo que la ley plantea, sin ninguna exclusión, pero (pidió) que tampoco se utilice como un instrumento para perseguir; que se cumpla la ley”.

El legislador desestimó que Morena esté “administrando” el caso, tras la reciente detención de Carlos Alberto “N”, exdirector de la Unidad de Comunicación Social del gobierno del estado durante la gestión de Alejandro Moreno Cárdenas y Carlos Miguel Aysa González y de Luis Antonio “N”, contador del hermano de Alito Moreno, aprehendido en CDMX y trasladado a Campeche.

“Yo no lo considero así, pero tampoco me gustaría entrar en ese debate… Lo que siempre he señalado y lo que señalo ahora es que se respete la ley, que se respete el debido proceso y que no se utilice ni para victimizarse ni para perseguir”, afirmó.

Respecto a su llegada a la presidencia de la Mesa Directiva el 1 de septiembre, pidió “no comer ansias” y aseguró que “la decisión habrá de tomarse al interior de su partido”.

Además, aprovechó para condenar el enfrentamiento entre los diputados del PRI, Carlos Gutiérrez Mancilla y de Morena, Arturo Ávila, a quienes llamó a la civilidad. Dijo que “la ciudadanía no se siente representada” con actos como los protagonizados durante los trabajos de la Comisión Instructora.