Siguen sin acudir todos al examen

La aplicación del examen de control presencial de la UNAM concluyó ayer jueves en León, Guanajuato, y Oaxaca capital, con lo que ya son dos de las cuatro sedes que han completado el proceso para verificar los resultados del examen de ingreso aplicado en línea.

En ambas entidades, los aspirantes volvieron a responder 120 reactivos mediante un dispositivo electrónico sin conexión a internet, bajo la supervisión de personal de la Universidad Nacional.

En León, la aplicación se realizó durante dos días. El miércoles, en la primera jornada de actividades, 501 de los 736 aspirantes convocados se presentaron, lo que representó una asistencia del 68.1%; 235 no acudieron.

Ayer jueves, durante el primer turno, 454 aspirantes presentaron la prueba en León, de 700 que esperaban

En Oaxaca otros 293 iniciaron el examen en el primer turno. La aplicación comenzó a las 9:00 horas en San Felipe del Agua. Para esta sede, mil 239 aspirantes habían descargado su cita. Durante los dos primeros turnos se reportó una asistencia de 602 personas, mientras que el último turno se realizó por la tarde, sin que la autoridad haya dado corte final del último turno.

A nivel de las cuatro sedes, la UNAM informó que hasta ayer jueves 46 mil 83 aspirantes habían descargado su cita para presentar el examen de control, de los 58 mil 783 convocados, lo que representa 78.4% del total. Es decir, 12 mil 700 aspirantes (el 21.6 %) aún no habían descargado su cita.

Con las jornadas de León y Oaxaca concluidas, el proceso continuará el próximo domingo en Tijuana y posteriormente en la Ciudad de México, donde la aplicación está programada para lunes, martes y miércoles.

Hasta el cierre de esta edición, la UNAM mantenía pendiente el reporte consolidado de asistencia de las sedes de León y Oaxaca, por lo que aún se desconoce el número definitivo de aspirantes que presentaron la prueba y cuántos no acudieron, pese a las solicitudes realizadas para obtener el corte final.

Tras realizar recorridos de supervisión del proceso de aplicación del examen de control en Oaxaca, el rector Leonardo Lomelí Vanegas destacó la importancia de “dar certidumbre, no solamente a las y los estudiantes y a sus familias, sino también a la nación.

Carlos Alexander Soriano, uno de los primeros aspirantes que terminó el examen, conversó con el rector: “Me gustó más esta fase (presencial) que la primera (en línea); ver las preguntas a cada rato te distrae”, dijo.

El joven aspirante, quien vestía un jersey con la palabra “Oaxaca” al frente, comentó que en la primera etapa obtuvo 111 de 120 aciertos, y que en este examen podría repetir ese puntaje e, incluso, superarlo.

El ciclo escolar mantiene su fecha de inicio para primer ingreso programada para el 31 de agosto de 2026.