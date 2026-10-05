“No tenemos evidencia”: Sheinbaum niega disparos desde México contra Guardia Costera de EU

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que el gobierno de México no cuenta, hasta el momento, con evidencia de que desde territorio mexicano se hayan realizado disparos contra elementos de la Guardia Costera de Estados Unidos, luego de que autoridades estadunidenses reportaran un supuesto incidente en la zona fronteriza.

Desde Palacio Nacional, la jefa de Estado señaló que México solicitó a las autoridades del país vecino las pruebas que sustenten esa versión, debido a que ninguna de las instituciones de seguridad mexicanas desplegadas en la frontera ha detectado disparos provenientes del lado mexicano.

Nosotros hemos pedido todas las evidencias de que esto fue así porque no tenemos. Ningún elemento de la Guardia Nacional, de la Defensa o de la Marina ha detectado que haya disparado de la frontera mexicana hacia la frontera de Estados Unidos”, sostuvo.

La declaración ocurre luego de que el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, informara sobre disparos contra integrantes de la Guardia Costera estadounidense y anunciara coordinación con autoridades mexicanas para reforzar la vigilancia en la frontera.

La Secretaría de Marina solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores establecer una coordinación para realizar operaciones espejo en ambos lados de la frontera. Cuartoscuro

México reforzará vigilancia

La mandataria aprovechó la tribuna para explicar que, ante los reportes provenientes de Estados Unidos, la Secretaría de Marina solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores establecer una coordinación para realizar operaciones espejo en ambos lados de la frontera.

Como parte de este esquema, México puso en marcha una nueva “Operación Concurrente” o “Espejo” en la frontera de Tamaulipas, con el despliegue de 500 elementos del Ejército y la Guardia Nacional.

El operativo contempla acciones en los municipios de Nueva Ciudad Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo y Díaz Ordaz, en la llamada Frontera Chica. Las fuerzas mexicanas cuentan además con el apoyo de dos helicópteros UH-60 de la Fuerza Aérea, drones y equipos antidron.

La estrategia consiste en que las fuerzas de México y Estados Unidos actúen de manera coordinada y simultánea, pero cada una dentro de su propio territorio. De acuerdo con las autoridades mexicanas, el objetivo es reforzar la seguridad fronteriza y contribuir a evitar el tráfico de drogas y personas.