Embajador Johnson revela agresión a Guardia Costera; México y EU reforzarán vigilancia fronteriza

El embajador estadunidense, Ronald Johnson, reveló una agresión a elementos de la Guardia Costera por parte de sujetos armados, presuntamente desde el lado mexicano en la frontera entre Tamaulipas y Texas.

En redes sociales informó que la embajada se coordina con las fuerzas armadas mexicanas desplegadas en la zona fronteriza donde se registraron estos hechos.

“Los mandos militares mexicanos se comunicarán directamente con las fuerzas estadounidenses desplegadas. Juntos, tenemos la intención de patrullar ambos lados de nuestra frontera compartida, proteger a nuestras comunidades y dificultar las operaciones de las organizaciones criminales y terroristas.

Cualquier amenaza de elementos criminales o terroristas en cualquiera de los dos lados de la frontera será atendida rápidamente”, sostuvo.

El mensaje del embajador Johnson fue en respuesta al reporte conjunto de las secretarías de la Defensa Nacional y Relaciones Exteriores sobre el arranque conjunto de la llamada “Operación Concurrente” (Espejo), en la frontera común del Estado de Tamaulipas, en la que participan por parte de México, 500 efectivos del Ejército y Guardia Nacional con el apoyo de dos helicópteros UH-60 de la Fuerza Aérea, drones y equipos antidron móviles y semifijos, con el objetivo de contribuir a evitar el tráfico de drogas y personas.

Las dependencias mexicanas señalaron en el comunicado que para materializar este tipo de acciones, que se realizan desde el 5 de febrero de 2025, el pasado sábado 3 de octubre los Comandantes de la XI Región Militar (Torreón, Coah.) y 8/a. Zona Militar (Reynosa, Tamps.), establecieron comunicación con sus contrapartes de la Fuerza de Tarea Conjunta “Frontera Sur” de los E.U.A., con el fin de garantizar el enlace y coordinación para esta operación concurrente, cada fuerza en su respectivo territorio.

En el caso de México, este despliegue se realiza en la frontera de los municipios de Nueva Ciudad Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo y Díaz Ordaz, Tamaulipas.