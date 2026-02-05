¡No sólo en Concordia! 'Levantan' a empresario minero en San Ignacio, Sinaloa

Un empresario minero fue privado de la libertad la noche del martes 3 de febrero por un grupo armado en la zona serrana del municipio de San Ignacio, en Sinaloa. De acuerdo con algunos testigos, un grupo de hombres armados habría llegado hasta la mina en la que se encontraba y se lo llevaron por la fuerza.

La víctima fue identificada como Ernesto 'N', de 52 años de edad, quien es un empresario de la mina El Perico, situada entre las comunidades de La Labor y El Aguaje. Empleados de la minera dieron aviso a sus familiares, y estos acudieron a la Fiscalía General del Estado a interponer una denuncia, refiriendo lo dicho por los testigos de la privación de la libertad.

Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han emitido ninguna ficha de búsqueda para ayudar localizar al empresario minero que fue privado de la libertad; las autoridades locales tampoco se han pronunciado al respecto.

La desaparición del empresario minero del municipio de San Ignacio ocurre mientras se trabajaba para localizar a 10 mineros privados de la libertad de manera similar, en Concordia, ambos municipios al sur del estado.

Para intentar ubicar a los 10 mineros, provenientes de diversos estados de la República, se anunció un operativo de búsqueda con más de mil elementos, quienes ya han realizado diversas diligencias, pero todavía no logran encontrarlos.

