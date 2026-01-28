¡No resistió! Muere lobo marino rescatado en Sinaloa; su corazón se paralizó

Después de que Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) interviniera en conjunto con el sector naval y especialistas veterinarios para rescatar a un lobo marino en las playas de Topolobampo, Sinaloa, el ejemplar lamentablemente falleció.

De acuerdo a diversas publicaciones emitidas por la dependencia federal en su redes sociales, el animal murió antes de llegar a su destino final para recibir atención especializada.

La Profepa detalló y confirmó horas después que el lobo marino no resistió el traslado y sufrió un paro cardíaco, pese a los esfuerzos del equipo veterinario por reanimarlo luego de haberle sanado en primera instancia una herida.

Informamos que el ejemplar de lobo marino rescatado este día no resistió el traslado; sufrió un paro cardíaco y pese a los intentos de reanimarlo, no sobrevivió. Se llevará a cabo una necropsia y posteriormente se le dará sepultura”, se explicó.

El lobo marino fue localizado en las playas de Topolobampo, Sinaloa. Cortesía

¿En qué consistió el rescate del lobo marino?

Durante los últimos días, equipos de la Profepa en Sinaloa, con apoyo del sector naval, el síndico municipal y veterinarios, habían trabajado para liberar al ejemplar de una malla que tenía sujetada al cuello.

El animal presentaba una herida grave causada por este objeto, por lo que recibió atención médica inmediata en la playa. Según el informe oficial, los especialistas lograron estabilizarlo y curar la lesión, aunque reconocieron que la salud del lobo marino seguía siendo delicada.

El plan contemplaba el traslado del animal a las instalaciones del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional del Instituto Politécnico Nacional (CIDIIR/IPN) en Guasave, donde recibiría tratamiento avanzado para intentar su recuperación.

Sin embargo, la condición crítica del ejemplar se agravó durante el trayecto y no alcanzó a llegar con vida.

Qué hacer si veo un lobo marino en riesgo:

Mantén la distancia: No te acerques ni intentes tocarlo.

No te acerques ni intentes tocarlo. No lo alimentes ni intentes regresarlo al mar.

Toma nota de la ubicación: Registra el lugar exacto donde viste al animal, así como detalles sobre su condición (si presenta heridas, está enredado o muestra signos de enfermedad).

C ontacta a las autoridades.

Comparte información relevante: Si puedes, toma fotografías a distancia para facilitar la identificación y evaluación del animal por parte de las autoridades.

fdm