Monreal se declara listo para discutir reforma judicial propuesta por Claudia Sheinbaum

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que el grupo parlamentario está preparado para analizar y, en su caso, aprobar la nueva iniciativa de reforma judicial anunciada este lunes por la presidenta Claudia Sheinbaum.

A través de su cuenta de X, el legislador afirmó que actuarán con “responsabilidad institucional y apego constitucional” para debatir la propuesta enviada por el Ejecutivo federal.

Con responsabilidad institucional y apego constitucional, nos preparamos para discutir la iniciativa de reforma judicial anunciada hoy por la Presidenta Claudia Sheinbaum. La Cámara de Diputados será espacio de diálogo, acuerdos y trabajo por México”, escribió Monreal.

La iniciativa presidencial plantea aplazar de 2027 a 2028 la próxima elección de jueces, magistrados y ministros, con el objetivo de simplificar el proceso y evitar que coincida con las elecciones intermedias, en las que también se renovarán gubernaturas, congresos locales, alcaldías y la Cámara de Diputados.

Además del cambio de fecha, la propuesta contempla ajustes al modelo de selección de candidatos, una reducción en el número de aspirantes que aparecerán en las boletas y nuevas reglas para facilitar la organización de los comicios judiciales.

Durante su conferencia matutina, la presidenta Sheinbaum explicó que la reforma busca corregir dificultades logísticas detectadas en el nuevo esquema de elección popular del Poder Judicial, así como reducir costos para el Instituto Nacional Electoral (INE).

Monreal, uno de los principales operadores legislativos de Morena, adelantó que la Cámara de Diputados podría convocar a un periodo extraordinario para discutir la iniciativa en las próximas semanas.

Con la mayoría legislativa de Morena y sus aliados del PT y PVEM, se prevé que la propuesta avance en el Congreso, aunque deberá alcanzar mayoría calificada al tratarse de una reforma constitucional.