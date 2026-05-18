Con BYD, la electromovilidad gana terreno en Los Cabos

Como parte de su apuesta por ampliar la oferta de movilidad eléctrica e híbrida enchufable en destinos con alta proyección turística y residencial, BYD inauguró un nuevo showroom en Los Cabos, Baja California Sur. La ubicación fue elegida por el dinamismo económico de la región y el creciente interés por soluciones de transporte sustentable.

La acción forma parte del Plan Consolidación 2026 de BYD, iniciativa enfocada en optimizar su red de distribución, ampliar la cobertura en mercados estratégicos y fortalecer la experiencia de atención para los usuarios en el territorio nacional.

En entrevista para Excélsior, Jorge Vallejo, Director General de BYD México, destacó que el espacio representa uno de los proyectos más relevantes de la firma en el país, tanto por su ubicación como por la experiencia que ofrecerá a los clientes.

“Esta agencia en Los Cabos es una de las más bonitas a nivel nacional. No solamente por el tamaño, las condiciones, la calidad de los acabados y de la construcción, sino también por la ubicación”, expresó.

El directivo puntualizó que el recinto, ubicado sobre el corredor turístico y frente al mar, permitirá incrementar la visibilidad de la marca y acercar su portafolio a consumidores que buscan tecnología, diseño y eficiencia, especialmente dentro del segmento premium.

El showroom fue desarrollado en colaboración con Grupo del Rincón, socio comercial de la marca.

Asimismo, aseguró que dicho destino representa una oportunidad importante para el crecimiento de los vehículos de lujo electrificados debido a su perfil internacional y al interés de los consumidores nacionales y extranjeros por opciones con nuevas tecnologías.

“Sabemos que existe una comunidad extranjera muy importante en la región que busca vehículos de alta gama. Incluso, nuestra marca premium Denza ya comercializa unidades en este mercado a través de nuestra agencia en Monterrey, Nuevo León”, señaló.

Por su parte, Arturo Gutiérrez, Director de Desarrollo de Red de BYD, indicó que la llegada de la marca al estado contribuye a la generación de empleo y al fortalecimiento del ecosistema automotriz en la región.

El directivo explicó que la nueva tienda permitirá fortalecer la presencia de BYD en una entidad que aún estaba pendiente dentro de la estrategia nacional de cobertura, además de funcionar como escaparate para los nuevos modelos de la marca.

“Contamos con más de 100 agencias en el país y la llegada a Baja California Sur, junto con nuestro socio comercial, Grupo del Rincón, nos permitirá seguir impulsando desarrollo, prosperidad y beneficios para empleados y clientes”, puntualizó.

Arturo Gutiérrez añadió que el mercado de Los Cabos también representa un reto particular por su perfil y la necesidad de ofrecer atención especializada para los distintos tipos de clientes.

“Tenemos que estar siempre presentes, siempre atentos a cada una de las necesidades, con asesores bilingües y productos que tienen toda la gama de idiomas necesarios para cubrir los requerimientos”, expresó.

En tanto, Megan Stefany Robles Ramírez, Regional Sales Manager de BYD, destacó que la inauguración permitirá incrementar la penetración de mercado de la marca en la región noroeste del país.

“Actualmente tenemos muchísima presencia en la mayoría de los estados de la República Mexicana y justo nos faltaba Baja California Sur. Con esta apertura vamos a tener básicamente todas las atenciones para el cliente”, comentó.

La ejecutiva también resaltó el potencial del portafolio de BYD para responder a las necesidades de movilidad en los destinos turísticos y trayectos de larga distancia.

“Hace un par de semanas lanzamos la BYD Yuan Pro DM-i, nuestro nuevo modelo híbrido, que para el mercado de Baja California representa una gran opción, ya que con una carga y tanque y medio es posible llegar hasta Tijuana”, aseguró.

Además, adelantó que la compañía prepara nuevos lanzamientos para la segunda mitad del año como parte de su estrategia de expansión y fortalecimiento del lineup en el país.

Con esta apertura, BYD continúa impulsando una estrategia enfocada en acercar soluciones de movilidad eléctrica e híbrida enchufable a más regiones del territorio nacional, combinando tecnología, eficiencia y una experiencia alineada con los nuevos estilos de vida y consumo de las personas.