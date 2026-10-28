“No está bien informada”: Sheinbaum a Marine Le Pen por “mexicanización” de Francia

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a Marine Le Pen después de que la dirigente de la extrema derecha francesa advirtiera que no permitirá que Francia avance hacia una supuesta “mexicanización” por la presencia de cárteles del narcotráfico.

Durante su conferencia matutina de este miércoles 28 de octubre, la mandataria rechazó la asociación planteada por la política francesa y reivindicó los valores que, dijo, caracterizan al pueblo de México.

Está mal informada, porque la mexicanización, que debería llegar a todo el mundo, es la de los valores del pueblo de México, de honestidad, de amor, de solidaridad, de fraternidad, que hacen mucha falta hoy en el mundo entero”, expresó Sheinbaum al ser cuestionada sobre las declaraciones de Le Pen.

La respuesta colocó en el centro del debate la manera en que México es representado en el discurso político internacional, particularmente cuando se utiliza el crimen organizado como referencia para advertir sobre los desafíos de seguridad de otros países.

¿Qué dijo Marine Le Pen sobre México y los cárteles?

El domingo 25 de octubre, Marine Le Pen lanzó su campaña presidencial en Orleans, Francia, ante aproximadamente 8 mil 500 simpatizantes de Agrupación Nacional (RN), su partido político.

Durante el mitin, la dirigente afirmó que no permitiría que Francia cayera en la “mexicanización” por la presencia de organizaciones dedicadas al narcotráfico. También prometió combatir a los cárteles sin concesiones y tratarlos como organizaciones terroristas, de acuerdo con reportes de prensa.

La seguridad pública, el control migratorio y la recuperación del orden fueron algunos de los ejes de su discurso rumbo a las elecciones presidenciales francesas de 2027.

Entre las propuestas que presentó figuran el endurecimiento de las medidas migratorias, el fortalecimiento de las fronteras, la expulsión de extranjeros que cometan delitos y sanciones más severas para quienes agredan a integrantes de las fuerzas de seguridad.

La expresión utilizada por Le Pen forma parte de su planteamiento político. Por sí sola, no constituye una evaluación objetiva ni una comparación integral de las condiciones de seguridad de México y Francia.

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a Marine Le Pen. Cuartoscuro/Rogelio Morales Ponce

Cárteles latinoamericanos con presencia en Europa

El debate ocurre en un contexto en el que las autoridades europeas han identificado redes criminales latinoamericanas que operan mediante alianzas con organizaciones locales.

Una investigación publicada por The Guardian en octubre de 2026 identificó actividad de grupos criminales de México, Colombia, Brasil, Ecuador, Venezuela y Estados Unidos en al menos 12 países europeos. El reporte señala que el alcance podría ser mayor y menciona a Francia entre los territorios donde se ha documentado actividad de estas redes.

El hallazgo permite distinguir dos cuestiones: la presencia real de organizaciones transnacionales dedicadas al tráfico de drogas y el uso político de expresiones que relacionan esa problemática con la identidad de un país.

Por ello, la existencia de redes criminales en Europa no significa que el término empleado por Le Pen sea una categoría técnica que, por sí misma, describa las condiciones sociales, institucionales y de seguridad de México.

Operativo red ligada al Cártel de Sinaloa dejó 16 detenidos

Uno de los antecedentes concretos ocurrió en mayo de 2025, cuando autoridades de Francia y Bélgica, con apoyo de Europol, detuvieron a 16 personas vinculadas a una red criminal relacionada con el Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con información publicada por El País, la investigación se centró en una estructura dedicada a la producción y distribución internacional de drogas sintéticas. Las indagatorias incluyeron actividades relacionadas con un laboratorio de metanfetamina en Francia y conexiones con redes delictivas de otros países.

El caso muestra que la cooperación entre organizaciones criminales de distintas regiones representa un desafío para las autoridades europeas. Sin embargo, un operativo específico no basta para establecer una equivalencia general entre los niveles de violencia, las instituciones o la situación de seguridad de dos países.