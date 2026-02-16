No lo eligen como presidente ganadero y exalcalde arma balacera

En represalia por no haber quedado como presidente de la Asociación Ganadera, Leonardo Mendoza Martínez, exalcalde del municipio de Benito Juárez, en Veracruz, quien apenas salió de sus funciones, presuntamente disparó en contra de quien encabezaba este organismo porque “no lo apoyó para quedarse en su lugar”.

Con rozones y heridas superficiales, Aldo de Jesús Castillo, señaló directamente a su atacante al presentar una denuncia en la Fiscalía General del Estado.

Los hechos ocurrieron en la comunidad Parajes, en donde Aldo Castillo había rendido su último informe y se celebró la asamblea que culminó con el nombramiento de otra persona como sucesor.

El agraviado aseguró que la noche del domingo, después de salir de la asamblea, al dirigirse a su domicilio, se encontró con el exalcalde y socio ganadero, quien aparentemente tenía problemas con su vehículo. Aldo de Jesús Castillo descendió de su carro y le ofreció ayuda, pero agresivamente le respondió que ni lo había saludado, buscando armar una discusión.

En el intercambio de palabras, se dirigió a la cabina de su camioneta y le dijo: “Ahorita te voy a hacer bailar”, al momento que sacaba una pistola y comenzó a disparar a los pies del ganadero, quien sufrió lesiones por rozones de bala en diversas partes del cuerpo, principalmente en pies, rodillas y manos.

El joven baleado buscó el apoyo de las autoridades, que certificaron sus lesiones. La noticia corrió rápidamente y llegaron más socios de la Ganadera, quienes explicaron que Leonardo Mendoza, expresidente municipal que apenas salió el 31 de diciembre de su encargo quedó contrariado por no haber sido elegido como presidente de la Asociación Ganadera, pero no imaginaron que llegara tan lejos su molestia.

En 2019, Leonardo Mendoza también enfrentó a las autoridades luego de ser acusado de intentar asesinar al comandante de la policía municipal, cuando aparentemente estaba bajo los efectos del alcohol.

Sujeto al que le balearon en Veracruz Foto: Especial

Detienen a alcalde de Tequila por extorsión

Días atrás, en Jalisco, fue detenido Diego Rivera Navarro, alcalde de Tequila, Jalisco, junto con otros funcionarios de esa localidad, en el marco de la Operación Enjambre, por sus presuntos vínculos en el delito de extorsión y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En seguimiento a la Operación Enjambre, donde fueron detenidos tres presidentes municipales del Estado de México, y derivado de varias denuncias ciudadanas, en un operativo coordinado @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @SSPCMexico y CNI fue detenido en Jalisco, Diego “N”, presidente municipal de Tequila, Jalisco.

También fueron detenidos tres servidores públicos más del ayuntamiento:

El Director de Seguridad Pública.

El Director de Catastro y Predial.

El Director de Obras Públicas.

Estas acciones se realizan en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y el combate a la corrupción instruida por la Presidenta @Claudiashein", indicó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, en mensaje en su cuenta de X.

