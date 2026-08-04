Recomiendan no considerar uso de redes sociales como una adicción

La Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (CONASAMA) recomendó no considerar, ni denominar como una adicción el uso de las redes sociales.

Por lo anterior, sugirió sustituir el término por "uso problemático" o "uso perjudicial".

“Los especialistas coinciden que actualmente existe un debate conceptual y no hay consenso científico para clasificar el uso de redes o dispositivos como adicción, dado que no existe evidencia de un síndrome de abstinencia clínicamente comparable al de sustancias psicoactivas.

“En su lugar, se promueve los términos ´uso problemático o uso perjudicial´ por su carácter técnico, preciso y no estigmatizante, lo que desplaza la culpa individual hacia la necesidad de regular el diseño persuasivo de las plataformas tecnológicas”, expuso la dependencia.

Añadió que esta medida busca adoptar un enfoque técnico no estigmatizante que se alinea con la postura de la Oficina Regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

ALERTAN POR INFLUENCERS QUE PROMUEVEN ALCOHOL, TABACO Y VAPEADORES

La CONASAMA enfatizó que la regulación efectiva no consiste en limitar libertades, sino en garantizar entornos digitales seguros y emitió las siguientes dos recomendaciones:

-Regulación del marketing de sustancias:

Se propone supervisar la publicidad directa e indirecta de alcohol, tabaco, vapeadores y otras sustancias promovida por influencers en plataformas digitales.

Para ello, la institución plantea desarrollar instrumentos normativos y herramientas de monitoreo que frenen el patrocinio no regulado dirigido a la población infantil y adolescente.

-Regulación de la arquitectura algorítmica y enfoque de derechos humanos: Se descarta la prohibición total por riesgo de inconstitucionalidad y censura previa. Se prioriza la regulación de la arquitectura algorítmica (por ejemplo, el scroll infinito o notificaciones persistentes), la transparencia corporativa y la alfabetización digital integral.

Para llegar a estas conclusiones, la Secretaría de Salud, a través de la CONASAMA realizó tres mesas técnicas interdisciplinarias e interinstitucionales sobre el impacto de las redes sociales y la Inteligencia Artificial en la salud mental.

Dichas mesas contaron con la participación de representantes de más de 20 instituciones públicas, especialistas de unidades hospitalarias y académicos.

El objetivo fue desarrollar un ejercicio técnico y ético que siente las bases para una política pública integral, orientada a priorizar el interés superior de la niñez y fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes frente a los riesgos del entorno digital.