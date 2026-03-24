Niños en México, bajo el acecho de la violencia y el abuso

AGREDEN A SU SOBRINA Y AUTORIDADES NO ACTÚAN

Una madre de familia de esta capital de Baja California denunció la negligencia y la burocracia que la Fiscalía de la entidad la ha hecho pasar, tras denunciar el presunto abuso sexual de su hija de apenas cuatro años, identificada como Leslie, a manos de su propio tío.

La madre de la menor, Cinthya Calderón, relató que los hechos ocurrieron el pasado viernes, cuando dejó a sus dos hijos al cuidado de su hermano, Humberto “N”, para poder asistir a su jornada laboral.

Según el testimonio de Cinthya, la menor le confesó que su tío la obligó a realizar actos de índole sexual y abusó de ella.

Ella me empieza a comentar que mi hermano Humberto se bajó sus shorts y sacó su miembro y le dijo que se lo tocara y que se lo chupara, y yo le pregunto a mi hija: ¿Y se lo chupaste?, y ella me dice que sí. Ya más al rato le vuelvo a preguntar a mi hija que si él acercó su pene a su vagina y ella me dice que si”, dijo a Excélsior.

A pesar de la gravedad del delito, la respuesta inicial de las autoridades, aseguró, fue la indiferencia.

La señora Cinthya Calderon junto con la niña Leslie acudieron a la Fiscalía de Baja California. Mayte López

Al intentar poner la denuncia, personal de la Fiscalía le dijo que, debido a la saturación del sistema, la cita de seguimiento sería hasta el mes de junio.

“Como le voy a esperar hasta junio, si eso acaba de pasar el día viernes. Yo quiero que se agilice el trámite, que lo busquen y que si le pueden girar la orden de aprehensión lo más pronto posible, que lo hagan”, sentenció.

Ante la negativa de una atención inmediata, familiares se manifestaron a las afueras de las instalaciones de la Fiscalía.

Familiares de la menor de edad protestaron con cárteles en los que pidieron justicia por el abuso sexual del que fue víctima. Mayte López

Galilea Hernández, tía de la menor, aseguró durante la protesta que no darán marcha atrás hasta que se haga justicia por la menor de edad.

Golpea a sus 3 hijos y deja a uno en coma

La Fiscalía de Chihuahua ejecutó una orden de aprehensión en contra de un hombre que agredió a sus tres hijos, uno de los cuales se encuentra hospitalizado en estado de coma.

Los elementos de la Agencia Estatal de Investigación, detuvieron a José Enrique C. M., por los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia familiar agravada, cometidos en perjuicio de tres menores de edad, en Ciudad Juárez.

Autoridades informaron que el menor está hospitalizado tras la agresión de su padre. FGE de Chihuahua

La persona detenida, de 34 años de edad, aparece como probable responsable de las lesiones cometidas a un niño de seis años de edad, quien el pasado viernes 20 de marzo, ingresó en código rojo a un hospital local, tras hechos registrados en la colonia Manuel Valdez.

Reproducir Una menor de 15 años rompió el silencio y denunció a su padrastro, un pastor de la iglesia en Salinas Victoria, #NuevoLeón, por invadir su privacidad e intentar abusar de ella.

Además, el detenido es presunto responsable de violentar a otros dos menores, de seis y cuatro años de edad, que también estaban bajo su cuidado.

La orden de aprehensión con la que se detuvo a José Enrique C. M., fue girada bajo la causa penal 1198/2026, el cual fue puesto a disposición del el Juez.

Texana grababa abusos contra niño en Veracruz

Una mujer originaria de Texas fue sentenciada a 25 años de prisión, seguidos de 20 años de libertad supervisada, por conspirar para abusar sexualmente de un menor de edad en el estado de Veracruz.

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Anyka Bywater, de 29 años y anteriormente residente de Gonzalez, Texas, se declaró culpable el pasado 10 de diciembre de cargos relacionados con conductas sexuales ilícitas en el extranjero.

A Texas woman learned her fate in federal court for her role in conspiring with another person to sexually abuse a child outside the United States.



U.S. District Judge Brendan A. Hurson sentenced Anika Bywater, 29, formerly of Gonzalez, Texas, to 25 years in prison, followed by… pic.twitter.com/9N9LDSqhAP — US Attorney Maryland (@USAO_MD) March 23, 2026

Según los documentos presentados durante su audiencia, Bywater cometió los delitos mientras residía en Veracruz y junto con otra persona habría grabado videos mientras abusaba de la víctima.

Bywater vivía en el estado de Veracruz, México, cuando ella y otra persona crearon dos videos separados de sí mismos abusando sexualmente de la víctima. En el vídeo, la víctima intenta arrastrarse, pero es detenida por Bywater”, informó.

Si bien Bywater fue enjuiciada en EU, el delito fue cometido en México, donde hasta febrero pasado, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), suman 5 mil 80 víctimas de abuso sexual.

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