“El silencio no debería ser necesario”: el libro Somos Tod@s busca romper el tabú del abuso infantil

Cada año se registran 2.6 millones de denuncias por abuso sexual infantil, lo que equivale a cinco niños por minuto. Se trata de una problemática urgente que debe ser atendida tanto por las autoridades como por la sociedad, señaló la autora Dafna Viniegra durante la presentación de su libro Somos Tod@s en la Librería Octavio Paz del Fondo de Cultura Económica.

La autora, publicada por Penguin Random House y presidenta de Infancia Libre de Abuso Sexual Infantil A.C. (ILAS), destacó que el 85% de los agresores suelen ser familiares directos, una realidad que vuelve aún más complejo el problema.

Viniegra subrayó la importancia de que la sociedad se involucre para proteger a las infancias y romper con el silencio que rodea este tipo de violencia.

“El silencio no sea necesario para vivir. Hay que darnos la oportunidad de resignificar lo que nos pasó. Eso no significa volvernos exitosos o famosos, simplemente aprender a ver las cosas que vivimos en el pasado para poder estar presentes”, manifestó en entrevista para Excélsior.

Presentación del libro Somos Tod@s

Durante la presentación del libro, la autora estuvo acompañada por la periodista mexicana Paty Chapoy, quien enfatizó que la protección de la niñez es una responsabilidad compartida.

“Para que cada uno de nosotros podamos levantar la voz y hacer reflexionar a muchas personas de que debemos cuidar a los niños”, comentó.

Dafna Viniegra libro Somos Tod@s: abuso sexual infantil Foto: Excélsior

Por su parte, la escritora y académica Artemisa Téllez reflexionó sobre cómo muchas personas no identifican ciertos abusos durante la infancia.

“Si te callaban cada vez que hablabas, si te gritaban cuando no estaban de acuerdo contigo, si te prohibieron hablar de ciertos temas, si te contaron cosas que no eran aptas para tu edad o si te tocaron sin tu consentimiento, vas a pensar que eso es normal, a menos que comiences un largo proceso de sanación”, señaló.

Dafna Viniegra libro Somos Tod@s: abuso sexual infantil Foto: Excélsior

¿Cuál es el tema principal del libro?

El libro Somos Tod@s reúne distintas historias de personas que vivieron diversos tipos de abuso durante la infancia.

A través de estos testimonios, la autora busca abrir el diálogo sobre las heridas que pueden surgir en la niñez, así como fomentar la empatía hacia quienes han vivido estas experiencias.

“La intención de escribir y publicar este libro es encontrarnos en las historias de los demás para generar una compasión distinta, dejar de juzgar y aprender a honrar la raíz de cada persona”, explicó.

El mensaje central es claro: las heridas de la infancia pueden marcar a las personas, pero no definen quiénes son.

Precios del libro “Somos Tod@s”

El libro ya se encuentra disponible en la Librería Octavio Paz del Fondo de Cultura Económica.

Quienes deseen adquirirlo pueden encontrarlo a un precio aproximado de 349 pesos, aunque también puede estar disponible en otras librerías del país.

Dafna Viniegra libro Somos Tod@s: abuso sexual infantil Foto: Excélsior

¿Cuáles son los traumas de la infancia?

Existen experiencias que pueden resultar tan dolorosas que permanecen en la memoria durante años. Entre los traumas más comunes de la infancia se encuentran:

Abuso emocional o físico

Abuso emocional o físico Negligencia

Indiferencia o abandono por parte de los padres

Abuso sexual infantil

Reconocer estos eventos puede ser un paso importante para buscar apoyo y comprender su impacto.

¿Cómo sanar las heridas del abuso infantil?

Muchas personas que vivieron abuso durante la infancia se preguntan cómo sanar esas heridas. Desde su experiencia, Dafna Viniegra comparte algunos puntos que pueden ayudar en el proceso:

Atreverse a reconocer el impacto que esas heridas han tenido en la vida. Encontrar herramientas personales, como escribir, que permitan ordenar pensamientos y emociones. La autora señala que nombrar lo vivido es el primer paso para comenzar a sanar.

¿Cuáles son los signos de alerta de abuso infantil?

Viniegra también resaltó la importancia de buscar ayuda profesional, especialmente en el caso de adultos que vivieron abuso infantil, para evitar repetir patrones derivados del trauma.

Asimismo, destacó la importancia de educar a los niños en temas de sexualidad y seguridad. Algunas señales que podrían alertar a los padres son:

Cambios repentinos de personalidad (por ejemplo, pasar de extrovertido a introvertido) Cambios frecuentes de humor Problemas o alteraciones en el sueño Regresiones en conductas ya superadas

Dafna Viniegra libro Somos Tod@s: abuso sexual infantil Foto: Excélsior

Finalmente, la autora subrayó que la presencia y cercanía de los padres es fundamental para que los niños encuentren en ellos un espacio seguro donde puedan expresar cualquier situación que les cause miedo o confusión.