Investigan muerte de bebé en guardería de Azcapotzalco, CDMX

La Fiscalía de la Ciudad de México indaga la muerte de un menor de cinco meses de edad en una guardería localizada en la calle Guanábana, de la colonia Nueva Santa María, alcaldía Azcapotzalco.

Reportes policíacos señalan que ayer alrededor de las 12:00 horas agentes de la Policía capitalina tomaron conocimiento y canalizaron los servicios de emergencia tras ser alertados que un bebé presentó problemas respiratorios.

Paramédicos llegaron a la guardería con razón social "Instituto Baja California" localizada en la calle Guanábana, de la colonia Nueva Santa María, en la alcaldía Azcapotzalco.

En el lugar, se entrevistaron con la directora del plantel, quien refirió que solicitó el apoyo debido a que el bebé presentaba vómitos.

Los especialistas diagnosticaron con paro cardiorrespiratorio, etiología a determinar, sin signos vitales. El cuerpo fue trasladado al anfiteatro ministerial donde se determinará la causa de muerte con la necropsia.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que, los oficiales dieron parte al agente del Ministerio Público, quien se encargará de las indagatorias correspondientes.

Cifras de paros cardiorrespiratorios en bebés

Los paros cardiorrespiratorios en bebés no siempre aparecen en las estadísticas con ese nombre, porque muchas veces se registran dentro de otras causas médicas como asfixia, complicaciones al nacer o el llamado síndrome de muerte súbita del lactante.

Entre 2005 y 2020 se documentaron en el país más de 473 mil muertes de bebés menores de un año. Dentro de ese universo, alrededor de 7 mil 700 casos fueron clasificados como muertes súbitas e inesperadas del lactante, un tipo de evento que generalmente está relacionado con paro cardiorrespiratorio. Eso significa que, en promedio, en México se registran cerca de 400 casos al año de bebés que fallecen de manera súbita por este tipo de situaciones.

La mayoría de estos eventos ocurre en los primeros meses de vida. De hecho, los especialistas señalan que cerca del 95 por ciento se presentan antes de los seis meses de edad.

Los médicos explican que en los bebés el paro cardiorrespiratorio casi siempre es consecuencia de otro problema previo. Entre las causas más comunes están las dificultades respiratorias, infecciones, malformaciones congénitas o complicaciones relacionadas con el nacimiento.

