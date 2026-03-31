Niña de cuatro años se intoxica por ingesta de cristal en Nuevo León

Una menor de tan solo cuatro años fue hospitalizada tras presuntamente intoxicarse de manera accidental con la droga conocida como cristal en Juárez, Nuevo León.

La Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) detalló que los hechos se registraron en una vivienda de la calle Olivo en la colonia Mirador del Parque en el mencionado ayuntamiento.

Los sucesos se registraron la noche del lunes y trascendieron cuando a la radio de la AEI se reportó el ingreso de la niña al Hospital General de Juárez por intoxicación.

La víctima, de identidad protegida, fue estabilizada y trasladada a las instalaciones del Hospital Materno Infantil para recibir atención especializada.

La madre refirió que cuando se encontraba en su domicilio se percató que su hija estaba convulsionando por la probable ingesta de la droga ya que encontró abierta una bolsa que contenía el narcótico a la cual es adicto su padre.

La niña ingresó semi inconsciente en el hospital y se realizaron maniobras de estabilización para trasladarla a que recibiera atención especializada.

Se estableció que la pequeña no presenta lesiones físicas que revelen algún tipo de maltrato.

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JCS