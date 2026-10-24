Ni para cuándo comience a operar monitoreo de embarcaciones menores en hábitat de vaquita marina

La Oficina de Representación de la Conapesca en San Felipe, Baja California, hábitat de la vaquita marina, se encuentra en proceso de sustitución de dispositivos de monitoreo satelital a embarcaciones menores, en plena temporada de captura de camarón y con 2.4 años de retraso conforme a los compromisos asumidos por el Gobierno de México a nivel internacional.

Más aún, en el artículo tercero transitorio del nuevo Acuerdo Regulatorio para el Alto Golfo de California, publicado el pasado 14 de octubre, las autoridades se otorgaron 12 meses más de plazo contados a partir de la autorización presupuestal que corresponda, para poner a funcionar este sistema de seguimiento de las pangas, que busca combatir la pesca furtiva y el tráfico ilegal de pez Totoaba.

TERCERO.- La Conapesca, en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), implementará un sistema de monitoreo a prueba de alteraciones o manipulaciones, a las embarcaciones menores a las que se refiere el ARTÍCULO SEXTO del presente Acuerdo, en un plazo no mayor a doce meses contados a partir de la autorización presupuestal que corresponda", señala.

En redes sociales, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), convocó a los dueños de pangas a presentarse en sus instalaciones locales con su permiso de pesca comercial, certificado de matrícula e identificación oficial del representante legal, en un horario de las 08:00 de la mañana a las 05:00 de la tarde.

Excélsior dio a conocer el pasado 3 de septiembre que los primeros en comenzar con este proceso de reemplazo de equipos de geolocalización fueron alrededor de 500 pescadores del Golfo de Santa Clara, Sonora, luego de que los 850 aparatos colocados en octubre de 2025 por la Secretaría de Marina (Semar), en el Alto Golfo de California, nunca entraron en operación, porque desde el principio se reportaron fallas en sus baterías.

El Informe de Avances y Resultados del Plan de Acción de Cumplimiento, entregado por el Gobierno de México a CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres), en septiembre de 2024, establece que el primer dispositivo satelital, que no funcionó y que "cumplía" también de manera tardía con la meta 2.12, representó un gasto de más de 54 millones 796 mil pesos.

Según el reporte, el recurso se erogó en el desarrollo de la plataforma del "Sistema de Localización de Embarcaciones Menores (SISLEM)", y la adquisición de los equipos tecnológicos.

Adicionalmente, se están gestionando los recursos correspondientes al arrendamiento del servicio satelital y la adquisición de los kits necesarios para realizar la instalación de las terminales en las embarcaciones. En el mes de junio de 2024, se recibieron recursos de parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por un monto de 54,796,149.44 pesos mexicanos, mismos que fueron ejercidos para el desarrollo del proyecto, incluyendo la adquisición de equipos”, indica el documento.

El nuevo Acuerdo Regulatorio que elimina el 86 por ciento de la zona de prohibición para el uso de redes de enmalle y agalleras en el hábitat de la vaquita marina, contempla multas de hasta 117 mil pesos para las embarcaciones menores que no tengan el equipo de monitoreo satelital en operación.

El artículo sexto de las reglas señala que las pangas que cuenten con concesión o permiso para realizar actividades de pesca en el norte del Golfo de California, "deberán tener instalado y en funcionamiento un sistema de monitoreo a prueba de alteraciones o manipulaciones".

El artículo décimo tercero advierte que "cuando las embarcaciones menores y mayores no cuenten con el equipo de monitoreo en operación, requerido conforme al presente Acuerdo, serán retenidas precautoriamente, previo acto de verificación, y serán sancionadas... Dichas sanciones incluyen, de manera enunciativa más no limitativa, multas por el equivalente de 101 a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, por no contar con el equipo especializado de monitoreo satelital requerido".

El nuevo equipo de monitoreo satelital que se está instalando en las embarcaciones menores del Puerto de San Felipe es de la firma francesa CLS (Collecte Localisation Satellites), que combina "confidencialidad de datos, sistema anti-manipulación (posicionamiento dual-Doppler) y resistencia al ambiente marino”.

El modelo NEMO es alimentado por energía solar y ofrece una conectividad global híbrida, "utilizando redes GPRS/IoT en aguas costeras y cambiando automáticamente a la red satelital cuando la embarcación se encuentra fuera del alcance de redes terrestres”, además de que cuenta con un botón de asistencia o pánico integrado (botón SOS), en caso de falla técnica o accidente.