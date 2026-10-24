Floricultores piden a transportistas permitir paso de flores para Día de Muertos

Floricultores hicieron un llamado a la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) y a las organizaciones de transportistas para evitar cierres carreteros o habilitar corredores prioritarios que permitan el traslado de flores y otros productos perecederos este lunes, ante el riesgo de perder la cosecha destinada a las celebraciones de Día de Muertos.

A través de una publicación difundida originalmente por la cuenta @las.flores.de.paloma, los productores expresaron su preocupación por la convocatoria a un paro nacional de transportistas, cuya fecha coincide con uno de los días clave para distribuir y comercializar flores para las festividades de los fieles difuntos.

Los floricultores señalaron que una interrupción prolongada del tránsito podría echar a perder la mercancía que ya se encuentra en camino hacia los centros de distribución y venta, con afectaciones económicas para quienes invirtieron meses de trabajo y recursos en la producción de temporada.

23 de octubre del 2026. La venta de disfraces y articulos relacionados al día de muertos (halloween) en Av Azcapotzalco en la alcaldía Azcapotzalco. Foto Salomón Ramírez Salomón

Por ello, solicitaron a los convocantes de la movilización considerar las necesidades del sector agrícola y permitir el paso de camiones que transportan flores, alimentos y otros productos perecederos, cuya comercialización depende de que lleguen a tiempo a sus destinos.

La preocupación surge en medio de los reclamos de los transportistas por la inseguridad, las extorsiones y las agresiones que enfrentan los operadores en las carreteras del país. Organizaciones del sector han exigido mayores garantías de seguridad para realizar su trabajo.

El malestar también se ha intensificado tras el homicidio de Estanislao Hernández Lozano, identificado en la información proporcionada como delegado regional de una organización de transportistas en Puebla, quien habría sido atacado durante un asalto.

6 diseños de uñas de Catrina para Día de Muertos: materiales y paso a paso Canva

El llamado de los floricultores expone el impacto que una eventual interrupción de las carreteras podría tener en las cadenas de suministro del campo mexicano, particularmente en el caso de mercancías cuya vida útil y valor comercial dependen de su entrega oportuna.

Ante este escenario, los productores pidieron encontrar alternativas que permitan atender las demandas de seguridad de los transportistas sin comprometer el traslado de productos agrícolas en una de las temporadas de mayor actividad comercial para el sector.

La habilitación de corredores prioritarios para mercancías perecederas podría reducir las pérdidas, siempre que exista coordinación entre las organizaciones convocantes y las autoridades encargadas de garantizar la circulación en las vías de comunicación.