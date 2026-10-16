Vaquita marina, en peligro: Ambientalistas alertan que nuevas regulaciones la llevarían a la extinción

Ambientalistas advirtieron que las redes de enmalle y agalleras no son compatibles con la supervivencia de la vaquita marina (Phocoena sinus), de la que quedan al menos entre siete y 10 ejemplares en el Alto Golfo de California.

En un posicionamiento público, el Centro para la Diversidad Biológica (CDB), el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales (NRDC), y el Instituto de Bienestar Animal (AWI), lamentaron que el gobierno de México debilitara la protección del mamífero marino en mayor peligro del mundo, echando por la borda 20 años de regulaciones.

Recordaron que las nuevas reglas publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF), que reemplazan las adoptadas en septiembre de 2020, reducen en un 86 por ciento la zona donde estaban prohibidas las redes tradicionales, al pasar de 11 mil 106 kilómetros cuadrados a sólo mil 562 kilómetros cuadrados.

El gobierno federal publicó nuevas regulaciones en las que se redujo el polígono de protección de la vaquita marina, pues antes estaba prohibida la pesca y la navegación. Excélsior

"Además, se crea un canal de tránsito de unos 350 metros de ancho que atraviesa la Zona de Tolerancia Cero, donde hasta ahora estaban prohibidas tanto la pesca como la navegación. Estos cambios debilitan la inspección y vigilancia contra la pesca ilegal y el tráfico de pez Totoaba", alertaron.

Las organizaciones de la sociedad civil subrayaron que la vaquita marina enfrenta una sola amenaza: las redes de enmalle y agalleras para la pesca de camarón y Totoaba, en las que queda atrapada y muere ahogada.

La pesca con redes de enmalle en el hábitat de la vaquita marina nunca se detuvo Ernesto Méndez

"Cuando sólo subsisten unas cuantas vaquitas marinas, es indignante que el gobierno desmantele su protección en lugar de redoblar esfuerzos; es desgarrador. Si estas nuevas regulaciones no se revierten, seguramente presenciaremos una extinción que pudo evitarse", manifestó.

Por su parte, Zak Smith, abogado senior del Consejo de Defensa de los Recursos Naturales, destacó que reabrir el Alto Golfo de California a la pesca con redes de enmalle y agalleras reduce las posibilidades de la vaquita marina para sobrevivir, lo que tristemente sellaría su destino final.

A su vez, DJ Schubert, biólogo senior de vida silvestre del Instituto de Bienestar Animal, agregó que las nuevas reglas acelerarán la extinción de la vaquita marina, porque van a contracorriente de lo que se debería hacer para salvar a una especie.