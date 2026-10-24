Ofrece Segob mesa permanente de trabajo a transportistas

Ante el amago de manifestaciones para el próximo lunes, la Secretaría de Gobernación (Segob) ratificó su disposición para atender al gremio del autotransporte y reiteró la propuesta de instalar una mesa permanente de trabajo.

La dependencia federal precisó que desde el primer momento habilitó un espacio de interlocución en el que intervendrán las autoridades competentes para desahogar las inconformidades de los operadores.

Gobernación reconoció las preocupaciones externadas por las organizaciones transportistas y subrayó que la colaboración conjunta es la única vía para encontrar soluciones de fondo.

Emitió un exhorto al sector para privilegiar la negociación y no incurrir en actos de presión que vulneren la movilidad ciudadana.

El gobierno federal enfatizó la importancia de evitar afectaciones al libre tránsito y al traslado de mercancías, con el fin de proteger las actividades cotidianas de la población y el abasto logístico.

La Segob concluyó que mantendrá una política de puertas abiertas al diálogo para encauzar todas las demandas por los cauces legales correspondientes.