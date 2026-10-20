Poder Judicial ordena a ASEA dejar sin efecto autorización ambiental de Proyecto AMIGO LNG

El Poder Judicial de la Federación ordenó a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), dejar sin efecto la autorización de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), del proyecto LNG AMIGO en el Golfo de California por incurrir en desacato.

El pasado martes 13 de octubre, un juzgado federal determinó que la ASEA, órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), cometió desacato en una sentencia que le impedía avanzar con el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA), del proyecto de Gas Natural Licuado (GNL), AMIGO LNG, que pretende desarrollarse en Guaymas, Sonora, por lo que fijó un plazo de 24 horas para cumplir la resolución.

De esta forma, se deben detener por completo las obras del proyecto y suspender la MIA que ingresó a revisión el 26 de noviembre de 2025 y recibió el visto bueno por parte de la ASEA el 13 de abril de 2026.

En un comunicado de prensa, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), recordó que el pasado mes de marzo obtuvo una suspensión provisional y, días después, una suspensión definitiva de la consulta dentro del PEIA del proyecto AMIGO LNG.

"Al suspenderse la consulta, debía suspenderse también todo el procedimiento de impacto ambiental al tratarse de una unidad.

A pesar de lo anterior, en días pasados se descubrió que —mientras la suspensión llevaba dos meses vigente— la ASEA otorgó la Autorización de Impacto Ambiental del proyecto, manteniéndolo en secreto. Al conocer este hecho, el CEMDA presentó un incidente por incumplimiento, el cual fue resuelto y notificado el 14 de octubre", explicó.

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C., detalló que, en su determinación, el juzgado confirmó que la ASEA incumplió la suspensión y ordenó dejar sin validez legal (insubsistente) el resolutivo ambiental, dando un plazo de 24 horas a la institución para acatar la sentencia y enviar la documentación de soporte.

La resolución evidencia el desacato a la autoridad judicial en que ha incurrido la ASEA y la opacidad con la que ha operado al emitir autorizaciones en secreto y contrarias a las disposiciones legales", manifestó.

CEMDA agregó que la versión pública del proyecto Terminal de Licuefacción y Almacenamiento AMIGO LNG contiene información excesivamente reservada o testada, así como falta de certidumbre sobre los plazos de la consulta pública.

Por esta razón, se promovió una acción para combatir la opacidad y defender los derechos de acceso a la información y participación garantizados en la Constitución, en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y en el Acuerdo de Escazú.

"El CEMDA celebra la decisión judicial de frenar el avance del proyecto AMIGO LNG hasta que se cumpla con lo establecido en la ley, en términos de garantizar el derecho a la consulta y a la participación pública con información clara, completa y accesible.

De igual forma, insistimos en que las autoridades ambientales son las primeras obligadas a cumplir con la ley y a conducirse con absoluta transparencia respecto de sus obligaciones constitucionales", remató.

Peligros

A finales de septiembre, más de 100 científicos nacionales e internacionales publicaron un desplegado advirtiendo que la producción y el transporte de Gas Natural Licuado (GNL), representan un riesgo directo, existencial e inaceptable a la reconocida biodiversidad y los hábitats del Golfo de California.

Recordaron que esta región es refugio para aves migratorias y vida silvestre, que en 1993 fue designada como Reserva de la Biosfera por el Gobierno de México.

En 2005, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), inscribió 12 áreas protegidas del Golfo de California como Patrimonio Mundial de la Humanidad.

"Su biodiversidad marina es verdaderamente extraordinaria e incluye una variedad espectacular de especies migratorias como las ballenas azules, jorobadas y grises, cachalotes, tortugas marinas, tiburones ballena, mantarrayas y calamares gigantes de Humboldt, todas ellas dependientes de los hábitats seguros que proporcionan sus aguas.

Una población evolutivamente distinta de ballena de aleta reside allí durante todo el año y la región del Alto Golfo sirve como último refugio para la vaquita marina, especie en peligro crítico de extinción.

Más de 900 especies de peces se encuentran en estas aguas, al igual que corales de importancia regional, vibrantes zonas intermareales y un tercio de todas las especies de cetáceos del mundo.

Es un recurso excepcionalmente rico para la investigación científica, que permite a la comunidad científica internacional profundizar en la comprensión del mayor ecosistema del planeta: el océano. Con justa razón, el renombrado oceanógrafo Jacques Yves Cousteau describió al Golfo como el Acuario del Mundo", destacaron.

Indicaron que la industrialización de esta región excepcional atenta contra los principios y valores bajo los cuales se crearon los sitios del Patrimonio Mundial, las Reservas de la Biosfera y los refugios de vida silvestre.