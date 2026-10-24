Tren se descarrila cuando circulaba por San José Atlán, Hidalgo

Un descarrilamiento ferroviario, ocurrido en la localidad de San José Atlán, municipio de Huichapan, Hidalgo, provocó una intensa movilización de personal de los servicios de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, como primer respondientes acudió la Unidad Municipal de Protección Civil para verificar las condiciones en las que ocurrió el percance, así como realizar una evaluación preliminar de posibles afectaciones.

La Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos de Hidalgo informó que, al momento del reporte, se encontraba pendiente el resultado de la revisión técnica para establecer la magnitud del incidente y conocer las condiciones de la infraestructura ferroviaria.

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Hasta las 12:36 horas de este sábado, las autoridades no tenían registro de personas lesionadas ni habían identificado riesgos adicionales relacionados con el incidente.

Respecto a las causas del descarrilamiento, la dependencia señaló que aún no existía información oficial que permitiera determinar qué originó el hecho. Esta responsabilidad corresponderá al personal técnico competente, mediante las inspecciones y procedimientos correspondientes.

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Las autoridades estatales mantienen el seguimiento del caso, en coordinación con el municipio de Huichapan, a la espera de contar con información que permita precisar las circunstancias del accidente.