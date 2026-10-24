Conductor arrolla a tres jóvenes que viajaban en motocicleta

Un conductor, que presuntamente circulaba a exceso de velocidad, arrolló a tres jóvenes que viajaban en motocicleta, el choque ocurrió durante la madrugada de este sábado, sobre el bulevar que conecta a los municipios de Mixquiahuala y Progreso de Obregón, en Hidalgo.

De acuerdo con los reportes, tras impactar a los ocupantes de la motocicleta, quienes perdieron la vida, el automovilista perdió el control de su vehículo, se estrelló contra una barda y la cortina de un establecimiento, ubicado a la altura de Materiales La Venta.

A consecuencia del percance, dos de los motociclistas fallecieron en el lugar, mientras que el tercero fue trasladado a un hospital para recibir atención médica; sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, murió minutos después.

Elementos policiales acudieron al sitio para acordonar la zona y facilitar las diligencias correspondientes, posteriormente el personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo inició las investigaciones para determinar las causas del accidente y deslindar responsabilidades.

El Servicio Médico Forense se encargó del levantamiento y traslado de los cuerpos.

De acuerdo con autoridades policiales, el presunto responsable fue detenido. Se espera que las investigaciones permitan esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho.