¡Crueldad animal! Cae sujeto que mató, cocinó y se comió a perrito chihuahua

Un nuevo caso de presunta crueldad animal se registró luego de que un joven presuntamente matara a un cachorro de raza chihuahua, de apenas un mes y medio de edad, lo cocinara y se lo comiera. Los hechos ocurrieron en Piedras Negras, Coahuila.

De acuerdo con la información disponible, los hechos ocurrieron durante la madrugada del sábado en el ejido Piedras Negras, del citado municipio fronterizo.

José Ángel M., de 26 años, alias El Pelón, fue identificado como el presunto responsable.

Fue la madre del hombre, quien presuntamente es adicto a las drogas, la que reportó los hechos ante el temor de que la familia presentara problemas de salud.

Las autoridades de Bienestar Animal tomaron conocimiento del caso, mientras que elementos de la policía realizaron el arresto.

Como evidencia, las autoridades aseguraron restos del cachorro en una olla.

La tarde del lunes se solicitó el mandamiento judicial, que fue cumplimentado por el delito de crueldad animal.