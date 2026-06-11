FGR asegura tigre de bengala y fauna exótica durante cateo en Jalisco

Tras una denuncia en la que se informaba que en un domicilio ubicado en el fraccionamiento Valle Real, en el municipio de Zapopan, Jalisco, se encontraba un ejemplar de tigre de bengala y fauna silvestre, considerados especies en peligro de extinción, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo autorización para ejecutar una orden de cateo en el inmueble.

La denuncia fue recibida por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Jalisco, que remitió la información a la Fiscalía Federal en la entidad, solicitó iniciar la investigación y llevar a cabo la diligencia.

Posteriormente, el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Jalisco, solicitó la orden de cateo para el predio, la cual fue ejecutada por la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), con el apoyo de peritos especializados de la institución y personal de la Profepa.

En el sitio, las autoridades aseguraron un ejemplar de tigre de bengala, dos loros reales, un perico dorado, un cocodrilo Moreletii y una pitón bola.

Por estos hechos, el MPF continúa con la integración de la carpeta de investigación correspondiente por delitos contra la biodiversidad y los que resulten.