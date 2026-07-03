Murat favorece con contratos a la hermana de la activista María Elena Ríos

La Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo de Oaxaca suscribió en 2021 cinco contratos de prestación de servicios con Silvia, hermana de la saxofonista y activista María Elena Ríos Ortiz, por un monto total estimado de 695 mil 007.46 pesos, de acuerdo con la suma de las vigencias y cantidades asentadas en los documentos revisados.

Los contratos fueron formalizados durante la administración del entonces gobernador Alejandro Murat Hinojosa.

La Secretaría de Administración del Estado de Oaxaca formalizó una serie de convenios financieros con Silvia Ríos Ortiz. Especial

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En los expedientes consultados no se precisa el motivo por el cual se otorgaron dichos servicios profesionales ni se advierte, de manera visible, un número o identificación contractual que permita distinguir cada instrumento.

De acuerdo con la documentación, la dependencia pactó pagos mensuales brutos por 36 mil 579.34 pesos a favor de Ríos Ortiz. Los instrumentos fueron firmados por José Germán Espinosa Santibáñez, entonces titular de la Secretaría de Administración, en representación de la dependencia estatal.

En los documentos, Silvia Ríos Ortiz aparece registrada como “prestador de servicios” o “prestadora de servicios”, según la modalidad asentada en cada contrato.

El primer instrumento corresponde a un contrato por honorarios asimilables a sueldos y salarios, firmado el 1 de enero de 2021, con vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de ese año.

El objetivo fue brindar apoyo en actividades relacionadas con las áreas operativas de la Secretaría de Administración. Por esos servicios, se estableció un pago mensual bruto de 36 mil 579.34 pesos, sujeto a la retención fiscal correspondiente.

El expediente también incluye cuatro contratos bajo la modalidad de prestación de servicios por honorarios para “programas adicionales”. Estos abarcaron distintos periodos de 2021: del 1 al 30 de junio, del 1 de julio al 31 de agosto, del 1 al 30 de septiembre y del 1 de octubre al 31 de diciembre.

En todos los casos, el monto mensual pactado fue el mismo: 36 mil 579.34 pesos. La suma de los montos establecidos en los cinco contratos, conforme a sus periodos de vigencia, arroja un compromiso contractual de 695 mil 007.46 pesos.

Esta cifra corresponde únicamente al cálculo documental de los contratos localizados, no a una comprobación de pagos efectivamente realizados, debido a que el expediente revisado no incluye recibos, pólizas, comprobantes bancarios o transferencias.

Los contratos también señalan que la relación entre la Secretaría de Administración y Silvia Ríos Ortiz no generaba vínculo laboral. En sus cláusulas se establece que los servicios serían prestados bajo responsabilidad de la contratada y que los pagos incluían los gastos necesarios para el desarrollo de sus actividades.