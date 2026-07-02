Saxofonista María Elena Ríos Ortiz: ¿Víctima o implicada?

La activista María Elena Ríos Ortiz y varios integrantes de su familia aparecen bajo la lupa ministerial en una serie de carpetas de investigación y expedientes iniciados entre 2011 y 2015 en la región Mixteca de Oaxaca por los delitos de allanamiento de morada, violencia, lesiones con agravante de pandilla, daños, amenazas, falsedad en declaraciones o informes, extorsión y conflictos con habitantes de la zona.

Las denuncias son por hechos registrados principalmente en Santo Domingo Tonalá y Huajuapan de León, los cuales exhiben un historial de denuncias, señalamientos y declaraciones ante el Ministerio Público que involucran a miembros de la familia Ríos Ortiz y a la propia activista en diversos episodios.

María Elena Ríos Ortiz es reconocida públicamente por su activismo contra la violencia de género y por impulsar la llamada Ley Malena, una reforma orientada a sancionar ataques con sustancias corrosivas. El 9 de septiembre de 2019 fue víctima de un ataque con ácido sulfúrico en Huajuapan de León, Oaxaca, por el que fue señalado como autor intelectual el exdiputado local priista Juan Antonio Vera Carrizal.

Las carpetas de investigación

Los registros revisados corresponden a los expedientes 1007/HL/2012, 606/HL/13, 1721/HL/2012 y 1411/HL/2015, además de una denuncia ratificada por José Manuel en la que se señalan delitos de lesiones, falsedad en declaraciones o informes y extorsión.

En los documentos aparecen señalamientos por allanamiento de morada, lesiones, lesiones con agravante de pandilla, daños, amenazas, falsedad en declaraciones o informes, extorsión y hechos relacionados con la muerte de Juan Carlos Durán Carrasco.

En el expediente 1007/HL/2012, Isabel Olivia presentó una denuncia contra María Elena y Silvia Ríos Ortiz, a quienes señaló como probables responsables de allanamiento de morada y lesiones. Fotos: Especial.

Denuncia contra María Elena y Silvia Ríos Ortiz

En el expediente 1007/HL/2012, Isabel Olivia presentó una denuncia contra María Elena y Silvia Ríos Ortiz, a quienes señaló como probables responsables de allanamiento de morada y lesiones.

La denunciante declaró ante el Ministerio Público que el 4 de junio de 2012 se encontraba en su domicilio cuando escuchó gritos afuera de su vivienda, de acuerdo con la declaración ante el Ministerio Público, una mujer le gritó: “hija de tu puta madre, sal de tu casa”.

Agregó que posteriormente ingresó a su domicilio María Elena Ríos Ortiz, quien la jaló del cabello y pidió a Silvia entrar al inmueble para participar en la agresión.

Isabel Olivia, asentó: “comenzó a jalarme también de los cabellos, empujándome entre las dos hacia la puerta de mi casa”.

También señaló que María Elena portaba un cuchillo tipo sierra, con el cual le causó una herida en la rodilla izquierda. Además, aseguró que fue golpeada en distintas partes del cuerpo, hasta que su suegra intervino para pedir que cesara la agresión.

Expediente 606/HL/13: lesiones con agravante de pandilla

El documento 606/HL/13 corresponde a la denuncia presentada por Gonzalo contra Bulmaro Ríos Soriano, Juan Carlos Ríos Ortiz, Antonio Ponce Silva, Silvia Ríos Ortiz, María Elena Ríos Ortiz y María Elena Ortiz, además de tres sujetos no identificados.

La denuncia fue promovida por el delito de lesiones con agravante de pandilla y los que resultaran.

Gonzalo declaró que el 5 de abril de 2013 circulaba en una camioneta Ford roja, modelo 1998, cuando recibió una llamada en la que le informaron que habían golpeado a su suegro. Después, fue interceptado por varias personas cerca de un depósito de cerveza conocido como El Atorón.

El documento 606/HL/13 corresponde a la denuncia presentada por Gonzalo contra Bulmaro Ríos Soriano, Juan Carlos Ríos Ortiz, Antonio Ponce Silva, Silvia Ríos Ortiz, María Elena Ríos Ortiz y María Elena Ortiz, además de tres sujetos no identificados, por el delito de lesiones con agravante de pandilla y los que resultaran. Fotos: Especial.

El denunciante afirmó que uno de los agresores le advirtió “que me iba a cargar la chingada”. Posteriormente, narró que fue atacado con un tubo, una piedra, golpes y patadas.

En su declaración ministerial, el denunciante sostuvo: “no dejaban de pegarme”. También afirmó que, mientras se encontraba en el suelo, fue agredido por mujeres, y señaló que Silvia Ortiz Ríos lo mordió arriba de la cadera, del lado derecho.

Denuncia de José Manuel contra Silvia Ríos Ortiz

En otra actuación ministerial, José Manuel ratificó una denuncia contra Silvia Ríos Ortiz por los delitos de lesiones, falsedad en declaraciones o informes dados a una autoridad distinta a la judicial, extorsión y los que resultaran.

El denunciante declaró que el 27 de septiembre de 2011 fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, presuntamente a petición de Silvia Ríos Ortiz, con quien dijo haber sostenido una relación de concubinato.

El denunciante relató que horas antes tuvo una discusión con ella y que la mujer lo agredió físicamente. De acuerdo con su declaración, Silvia Ríos Ortiz le dijo: “Qué te importa, te vale madre, es mi vida, tú ya no me importas desde hace mucho tiempo”.

También aseguró que fue amenazado con la frase: “vas a ver, te va a cargar la chingada”.

Conforme con su testimonio, posteriormente un abogado habría solicitado a sus familiares el pago de 150 mil pesos para evitar que Silvia Ríos Ortiz presentara una querella en su contra. José Manuel sostuvo que, al no realizarse dicho pago, se promovió una denuncia que calificó como falsa.

Expediente 1721/HL/2012: daños y amenazas contra Sugey Esmeralda

En el documento 1721/HL/2012, Sugey Esmeralda denunció a Maricarmen Ortiz Martínez y Silvia Ríos Ortiz por los delitos de daños, amenazas y los que resultaran.

La denunciante declaró que el 21 de septiembre de 2012 se encontraba en la Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano, en Santo Domingo Tonalá, cuando fue insultada por las denunciadas. Según su testimonio, pidió que se detuvieran porque sus hijos estaban presentes.

Si tenemos algún problema, este no es el lugar para resolverlo”, dijo la víctima en su declaración.

Sugey Esmeralda narró que más tarde fue interceptada cuando se encontraba a bordo de una camioneta Chevrolet Trailblazer roja. De acuerdo con la denunciante, Silvia Ríos Ortiz tomó una piedra y comenzó a rayar la unidad.

La denunciante atribuyó a una de las señaladas la amenaza: “si no te bajas, pinche perra, voy a seguir rayando tu camioneta”.

También declaró que ambas mujeres le dijeron: “en donde quiera que te encontremos te vamos a partir la madre”.

Ante el Ministerio Público, Sugey Esmeralda afirmó que temía salir a la calle, pues consideraba que las denunciadas podían cumplir las amenazas.

La carpeta de investigación 1411/HL/2015 contiene declaraciones relacionadas con la muerte de Juan Carlos Durán Carrasco, ocurrida el 9 de mayo de 2015 en Santo Domingo Tonalá. Fotos: Especial.

Expediente 1411/HL/2015: declaraciones por la muerte de Juan Carlos Durán Carrasco

La carpeta de investigación 1411/HL/2015 contiene declaraciones relacionadas con la muerte de Juan Carlos Durán Carrasco, ocurrida el 9 de mayo de 2015 en Santo Domingo Tonalá.

En las actuaciones comparecieron, entre otros, Jesús, Felipe y Odilón, quienes declararon sobre hechos ocurridos en la cantina Quasar, ubicada en la calle Manuel Romero, frente al campo de futbol.

Los declarantes señalaron a Carlos Ríos Ortiz, conocido como El Mosco, como la persona que agredió con un cuchillo a Juan Carlos Durán Carrasco.

Jesús declaró que, después de una discusión, observó cuando Carlos Ríos Ortiz atacó a la víctima. En su testimonio afirmó: “vi que Carlos Ríos Ortiz se le fue encima a Juan Carlos Durán Carrasco, y le picó con un cuchillo debajo de la axila”.

Felipe también relató que escuchó cuando Carlos Ríos Ortiz le dijo a Durán Carrasco: “necesitas que te cuiden”. Después, según su declaración, vio que el señalado corrió hacia la víctima y le lanzó un golpe con un cuchillo.

Odilón declaró en el mismo sentido. Señaló que Carlos Ríos Ortiz tenía un cuchillo en la mano derecha y que “le dio un golpe a la altura debajo de la axila izquierda”.

Tras la agresión, los testigos refirieron que Juan Carlos Durán Carrasco fue trasladado en una camioneta para recibir atención médica. Primero acudieron con un médico que, de acuerdo con las declaraciones, dijo no contar con el equipo necesario para atenderlo. Posteriormente buscaron a una doctora, quien informó que la víctima ya había fallecido.

En su declaración, Odilón asentó: “perdió la vida mi amigo Juan Carlos Durán Carrasco, porque lo mató con un cuchillo Carlos Ríos Ortiz”.

Expediente 38849/VIGE/DATS/2024

La saxofonista y activista María Elena Ríos Ortiz, enfrenta un nuevo frente judicial junto con su hermana Silvia Ríos Ortiz, luego de ser señaladas por la agresión contra Andrea Monserrat, ocurrida el 19 de diciembre de 2024 en la clínica Reforma, en Oaxaca.

La víctima afirmó que fue confundida con una familiar de Juan Antonio Vera Carrizal, exdiputado priista señalado por María Elena como autor intelectual del ataque ácido que sufrió en Huajuapan de León.

El nuevo expediente, identificado como 38849/VIGE/DATS/2024, contempla señalamientos por lesiones calificadas, abuso sexual, daños, privación ilegal de la libertad en grado de tentativa y discriminación, en agravio de Andrea Monserrat.

El caso tomó fuerza en octubre de 2025, cuando integrantes del Centro de Defensa de los Derechos de la Mujer acusaron que María Elena y Silvia Ríos no acudieron a una audiencia inicial programada en Tanivet y pidieron que fueran consideradas prófugas de la justicia.

Excélsior buscó a María Elena Ríos para obtener su versión de los hechos, sin embargo, hasta este momento no se ha obtenido respuesta.

*mcam