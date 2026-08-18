Calistro pasará más de cuatro años de prisión por abusar de los hijos de su prima

A más de cuatro años de prisión fue sentenciado Calistro “N”, encontrado penalmente responsable del delito de abuso sexual infantil en hechos ocurridos en Tonalá, Jalisco.

Según se comprobó, Calistro “N”, quien pernoctaba de manera temporal en un domicilio de la colonia Emiliano Zapata en Tonalá, aprovechó su parentesco como primo de la madre de las víctimas, para agredir sexualmente a una niña y un niño entre marzo de 2021 y septiembre de 2022.

Tras los sólidos datos de prueba presentados por el agente del Ministerio Público el acusado reconoció su responsabilidad en los hechos, por lo que el juez autorizó una salida alterna mediante procedimiento abreviado y dictó el fallo condenatorio por cuatro años, 11 meses y 29 días de prisión, además del pago de 166 mil 400 pesos por concepto de la reparación del daño.

Detienen a sujeto por abuso infantil en Zapopan

Un hombre, identificado como Víctor Manuel “N”, señalado como presunto responsable del delito de abuso sexual infantil fue capturado por autoridades de Jalisco.

Según se indaga, el señalado aprovechó su posición como padre de la adolescente víctima para presuntamente cometer los ilícitos en junio de 2020, al interior de un domicilio ubicado en la colonia Jardines de la Hacienda en Tlajomulco, mientras ella estaba de visita.

De acuerdo con la denuncia interpuesta, la joven intentó empujar al presunto agresor, sin embargo, el ataque continuó hasta que el hombre le dijo que mantuviera en secreto lo sucedido.

No obstante, la víctima reveló los hechos a su familia días después, lo que permitió que se interpusiera la denuncia ante el Ministerio Público.

Una vez iniciadas las labores ministeriales, se pudo identificar al presunto culpable, así como solicitar y obtener una orden de aprehensión en su contra, misma que ya fue cumplimentada para ponerlo a disposición del juzgado que lo requería, donde deberá responder por los señalamientos.