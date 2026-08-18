Liberan mil 207 crías de Tortuga Lora en Veracruz

Con la liberación de mil 207 crías, el Santuario Playas del Totonacapan, en Papantla, Veracruz, cerró la temporada de anidación de la Tortuga Lora (Lepidochelys kempii), especie en peligro de extinción.

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), informó que 37 habitantes de la comunidad de Rancho Playa "observaron el recorrido de las crías hacia el mar a través de una liberación ordenada y bajo estrictos lineamientos de conservación.

Asimismo, se visitó el corral de anidación, donde los técnicos comunitarios explicaron las actividades de monitoreo y vigilancia realizadas durante la temporada".

La Conanp destacó que esta Área Natural Protegida (ANP), es vital para el ecosistema costero-marino, ya que recibe a tres de las cinco especies de tortugas marinas que migran a México: Lora (Lepidochelys kempii), Carey (Eretmochelys imbricata) y Verde (Chelonia mydas).

El Santuario Playas del Totonacapan es un ANP del estado de Veracruz ubicada en los municipios de Cazones de Herrera, Papantla y Tecolutla. Cortesía

Este evento refuerza la colaboración entre los tres órdenes de gobierno y la población local para la conservación de la fauna costero-marina y su hábitat", señaló.

El Santuario Playas del Totonacapan es un ANP del estado de Veracruz ubicada en los municipios de Cazones de Herrera, Papantla y Tecolutla, con una superficie de más de 81 hectáreas, y que cuenta con playa arenosa, playa rocosa, dunas, matorral costero, mangle, pastos marinos y macroalgas.