Avanza en Puebla el "Mundial Social", estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum

Con un avance del 49 por ciento en la construcción de canchas y modernización de infraestructura deportiva, se consolida en Puebla la estrategia nacional “Mundial Social”, impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, puntualizó el gobernador Alejandro Armenta Mier, al signar un convenio con 30 municipios para integrar el Comité Estatal de Proyectos Comunitarios.

Durante el evento, la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Gobierno de México (SEDATU), Edna Elena Vega Rangel, mencionó que el programa “Mundial Social” contempla en Puebla la construcción de 32 canchas de fútbol en 30 municipios; además, explicó que la presidenta de México solicitó incorporar la intervención de los pueblos mágicos.

Edna Elena Vega Rangel participa en Puebla en la conformación del Comité Estatal de Proyectos Comunitarios del programa Mundial Social, el 9 de abril de 2026. Excélsior

Recordó que, a través de la SEDATU y la CONADE, existe la meta de construir mil 200 canchas en todo el país, con una inversión de 2 mil millones de pesos. “Estos espacios transformarán a las comunidades y ofrecerán a las y los jóvenes lugares adecuados para diversas actividades deportivas”, afirmó.

La titular de la SEDATU agregó que la finalidad de los Comités Estatales, integrados por cuatro mujeres y tres hombres, consiste en que las y los vecinos cercanos a las canchas vigilen y cuiden la infraestructura. Asimismo, destacó que estos comités impulsarán la promoción de actividades deportivas en coordinación con las autoridades municipales.

En su mensaje, el director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Rommel Pacheco, detalló que el programa es una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para que la Copa del Mundo llegue a las y los mexicanos; por ello, desde la comisión impulsan seis copas para que todos los sectores tengan el derecho de practicar deporte.

Convenio marco del programa Mundial Social firmado en Puebla por autoridades federales, estatales y municipales para coordinar proyectos deportivos rumbo a 2026. Excélsior

Rommel Pacheco llamó a los Comités Estatales conformados por las y los ciudadanos a aprovechar cada una de las canchas de fútbol, ya que tienen que ser un espacio para las y los jóvenes, así como para toda la población, porque aseguró que el deporte es la mejor herramienta que ayuda a bajar los índices delictivos, propicia salud y ayuda al tejido social.

Al afirmar que el estado de Puebla está sumado a la estrategia de la presidenta de México, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, afirmó que en su administración atienden las causas que generan inseguridad y, a través del deporte, se transforman vidas y se aleja a niñas, niños y jóvenes de los procesos disociativos, ya que cuando se acercan al deporte, cultura y educación se arrebata a los jóvenes de los grupos delictivos.

El gobernador exhortó a las y los presidentes municipales a que, después de inaugurar las canchas, realicen actividades y promuevan ligas. “Es la obra humana, todo lo que inviertan en deporte se multiplica”, aseguró.

El titular de la oficina de representación de SEDATU en Puebla, Gerardo López Ramírez, detalló que en la entidad se tiene proyectada la construcción de 27 canchas nuevas, la rehabilitación de cinco multicanchas y la intervención de dos pueblos mágicos. Señaló que 24 obras están iniciadas y las demás están por comenzar.

La subsecretaria de Juventud de la Secretaría de Deporte y Juventud, Alexa Espidio Sánchez, señaló que la iniciativa del Mundialito tiene el objetivo de que esta fiesta deportiva se viva en todo el país. “Reúne voluntades para fortalecer el deporte y la obra comunitaria en favor de las juventudes”, afirmó la subsecretaria, al destacar que Puebla, con el liderazgo del gobernador Alejandro Armenta Mier, se suma para fortalecer las comunidades y sus derechos, ya que la fiesta deportiva se construye desde cada rincón del estado.

Finalmente, Yeraldyne López Téllez, de Tlatlauquitepec, expresó su agradecimiento por integrarse al comité, al considerar fundamental impulsar el deporte en su municipio. Asimismo, Rogelio Ríos Marín, originario de San Pedro Yeloixtlahuaca, quien también forma parte del comité, destacó que en su región existe una amplia participación de niñas, niños y jóvenes en disciplinas como el basquetbol, fútbol y béisbol.