Mundial, sin improvisar: Roman Villalvazo

En los trabajos para garantizar la seguridad de participantes, aficionados y de la población durante la Copa Mundial de Futbol 2026, no cabe la improvisación, afirmó el general Román Villalvazo Barrios, jefe del Centro Coordinador del Operativo Kukulkán para este evento internacional.

“Este ejercicio ha evidenciado de manera positiva nuestra fortaleza, pero también nos brinda la oportunidad de identificar áreas de mejora que deberán ser atendidas con oportunidad, rigor y sentido estratégico. No hay espacio para la improvisación: cada detalle cuenta, y cuenta mucho; cada protocolo debe ejecutarse con precisión y cada integrante de este gran esfuerzo debe tener la certeza de que su papel es fundamental en la construcción de un entorno seguro para atletas, visitantes y ciudadanos mexicanos”, afirmó el general Villalvazo Barrios.

El mando responsable de la Operación Kukulkán clausuró el Ejercicio Militar de Aplicación Ollamani, que tuvo la función de integrar los esfuerzos interinstitucionales de los Grupos Técnicos de Seguridad definidos por el Comité Especializado de Alto Nivel en Materia de Desarme, Terrorismo y Seguridad (Candesti) para la Copa Mundial 2026.